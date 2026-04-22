  • Anzeige

Neues Batman-Spiel erscheint bald: Es setzt eine Kultreihe fort!

Am Freitag, dem 22. Mai erscheint ein neues Batman-Spiel für PS5, Xbox und Nintendo Switch 2. In "Legacy of the Dark Knight"schlüpft ihr abermals in die Haut von Bruce Wayne.

Profilbild

GamePro Deals , Frederic Hamann
22.04.2026 | 07:35 Uhr


zum Shop

Nach legendären Titeln wie Arkham Asylum und Arkham Knight, kommt bald ein neues Batman-Spiel. Nach legendären Titeln wie Arkham Asylum und Arkham Knight, kommt bald ein neues Batman-Spiel.

Batmann kehr zurück! Und das nicht nur irgendwie, sondern mit einer Open World! Ihr könnt Gotham erkunden, natürlich inklusive Batcave, Arkham Asylum, Ace Chemicals, dem Wayne Tower, der Iceberg Lounge oder den Botanical Gardens.

Dieses Mal wird Bruce Wayne aber sicherlich ein bisschen anders sein, als ihr ihn kennt. Definitiv zumindest etwas lustiger.

Hol dir hier das neue Batman-Game für PS5, Switch 2 und Xbox!

Batman: Legacy Of The Dark Knight erscheint am 22. Mai 2026

Nicht zuletzt seit der Batman: The Dark Knight-Trilogie hat der maskierte Rächer eine ganz neue Beliebtheitsskala erreicht, die auch heute noch nachklingt.

Nun erscheint endlich mal wieder ein Batman-Spiel mit Open World, allerdings anders, als ihr vermutet. Es handelt sich um das neue LEGO Batman-Game. Bevor jetzt aber so manch einer etwas enttäuscht wegklickt: Ihr werdet überrascht sein, was dieses Spiel alles zu bieten haben wird!

Alle Infos zu Release, Inhalten und worauf ihr euch freuen könnt

Because Im Batman! Es gibt unzählige Batman-Parodien. Die LEGO-Spiele sind ein Garant für Lacher, insbesondere für die Filmfans unter euch. "Because I'm Batman!" Es gibt unzählige Batman-Parodien. Die LEGO-Spiele sind ein Garant für Lacher, insbesondere für die Filmfans unter euch.

Das Spiel will offenbar die komplette Batman-Legende von den Ursprüngen bis zur Ikone einfangen, kombiniert mit Open World, neuer Kampfmechanik und dem typisch albern-liebevollen LEGO-Games-Humor. Veröffentlicht werden soll es am 22. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Schon bei Star Wars, Herr der Ringe oder dem LEGO-Movie funktioniere der schräge LEGO-Humor grandios. Ich würde glatt wetten, dass auch diesmal wieder richtig viele Lacher dabei sind.

Bestell dir hier Batman: Legacy Of The Dark Knight vor!

Die lustigsten LEGO-Games:

Gleiter, Greifhaken, Gotham und der Joker: Was kann die Open World?

LEGO macht hier schnell klar, dass Gotham nicht nur Kulisse ist, sondern eine echte Open World. Ihr könnt euch per Greifhaken, Gleiter oder sogar mit Fahrzeugen durch die Stadt bewegen. Dazu kommen Verbrechen, Geheimnisse, Sammelkram und versteckte Inhalte.

Gotham muss sich wie ein Ort anfühlen, an dem an jeder Ecke entweder ein Rätsel wartet – oder der Joker gerade wieder aus purer Langeweile einen Museumsbesuch eskaliert. Der ist natürlich auch mit an Bord, aber mehr verraten wir an der Stelle nicht!

Video starten 2:24 Neues LEGO-Spiel lässt euch ein offenes Gotham City mit Batman und vielen weiteren Figuren erkunden

Entwickler ist TT Games, also genau das Studio, das seit Jahren den Ton vieler LEGO-Spiele prägt. Das ist wichtig, weil TT bereits mit LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gezeigt hat, wie man eine riesige Popkultur-Marke in ein modernes LEGO-Spiel übersetzt: mit viel Fanservice, vielen Schauplätzen und diesem charmanten Slapstick, bei dem selbst ein galaktischer Krieg zum Brüllen komisch ist.

Der LEGO-Humor ist eigen, aber er zieht einfach. Und noch wichtiger: Das Gameplay ist weit komplexer und richtet sich nicht nur an Kinder. Die LEGO-Spiele sind etwas zum Abschalten. Und warum sollte man jetzt das neue Spiel kaufen?

Ist doch klar!
"BECAUSE I'M BATMAN!"

Hol dir hier das neue LEGO Batman bei Amazon!
Noch mehr Deals:
Gigantische Soundanlage für euer Heimkino ist jetzt gnadenlos reduziert
von Elias Mohr
Die besten Star-Wars-Spiele gibt's in einer fantastischen Kollektion – und die ist jetzt mächtig reduziert!
von GamePro Deals
Kein LEGO-Set hat mich je so beeindruckt wie dieser Kran mit 20 (!!!) Elektromotoren!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Neues Batman-Spiel erscheint bald: Es setzt eine Kultreihe fort!

vor 12 Stunden

Gigantische Soundanlage für euer Heimkino ist jetzt gnadenlos reduziert

vor 13 Stunden

Die besten Star-Wars-Spiele gibt's in einer fantastischen Kollektion – und die ist jetzt mächtig reduziert!

vor 15 Stunden

Kein LEGO-Set hat mich je so beeindruckt wie dieser Kran mit 20 (!!!) Elektromotoren!

vor 15 Stunden

Eine düstere Split-Fiction-Alternative ist auf Amazon stark reduziert
mehr anzeigen