Neues Batman-Spiel erscheint bald: Es setzt eine Kultreihe fort!

Nach legendären Titeln wie Arkham Asylum und Arkham Knight, kommt bald ein neues Batman-Spiel.

Batmann kehr zurück! Und das nicht nur irgendwie, sondern mit einer Open World! Ihr könnt Gotham erkunden, natürlich inklusive Batcave, Arkham Asylum, Ace Chemicals, dem Wayne Tower, der Iceberg Lounge oder den Botanical Gardens.

Dieses Mal wird Bruce Wayne aber sicherlich ein bisschen anders sein, als ihr ihn kennt. Definitiv zumindest etwas lustiger.

Batman: Legacy Of The Dark Knight erscheint am 22. Mai 2026

Nicht zuletzt seit der Batman: The Dark Knight-Trilogie hat der maskierte Rächer eine ganz neue Beliebtheitsskala erreicht, die auch heute noch nachklingt.

Nun erscheint endlich mal wieder ein Batman-Spiel mit Open World, allerdings anders, als ihr vermutet. Es handelt sich um das neue LEGO Batman-Game. Bevor jetzt aber so manch einer etwas enttäuscht wegklickt: Ihr werdet überrascht sein, was dieses Spiel alles zu bieten haben wird!

Alle Infos zu Release, Inhalten und worauf ihr euch freuen könnt

"Because I'm Batman!" Es gibt unzählige Batman-Parodien. Die LEGO-Spiele sind ein Garant für Lacher, insbesondere für die Filmfans unter euch.

Das Spiel will offenbar die komplette Batman-Legende von den Ursprüngen bis zur Ikone einfangen, kombiniert mit Open World, neuer Kampfmechanik und dem typisch albern-liebevollen LEGO-Games-Humor. Veröffentlicht werden soll es am 22. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Schon bei Star Wars, Herr der Ringe oder dem LEGO-Movie funktioniere der schräge LEGO-Humor grandios. Ich würde glatt wetten, dass auch diesmal wieder richtig viele Lacher dabei sind.

Die lustigsten LEGO-Games:

Gleiter, Greifhaken, Gotham und der Joker: Was kann die Open World?

LEGO macht hier schnell klar, dass Gotham nicht nur Kulisse ist, sondern eine echte Open World. Ihr könnt euch per Greifhaken, Gleiter oder sogar mit Fahrzeugen durch die Stadt bewegen. Dazu kommen Verbrechen, Geheimnisse, Sammelkram und versteckte Inhalte.

Gotham muss sich wie ein Ort anfühlen, an dem an jeder Ecke entweder ein Rätsel wartet – oder der Joker gerade wieder aus purer Langeweile einen Museumsbesuch eskaliert. Der ist natürlich auch mit an Bord, aber mehr verraten wir an der Stelle nicht!

2:24 Neues LEGO-Spiel lässt euch ein offenes Gotham City mit Batman und vielen weiteren Figuren erkunden

Autoplay

Entwickler ist TT Games, also genau das Studio, das seit Jahren den Ton vieler LEGO-Spiele prägt. Das ist wichtig, weil TT bereits mit LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gezeigt hat, wie man eine riesige Popkultur-Marke in ein modernes LEGO-Spiel übersetzt: mit viel Fanservice, vielen Schauplätzen und diesem charmanten Slapstick, bei dem selbst ein galaktischer Krieg zum Brüllen komisch ist.

Der LEGO-Humor ist eigen, aber er zieht einfach. Und noch wichtiger: Das Gameplay ist weit komplexer und richtet sich nicht nur an Kinder. Die LEGO-Spiele sind etwas zum Abschalten. Und warum sollte man jetzt das neue Spiel kaufen?

Ist doch klar!

"BECAUSE I'M BATMAN!"