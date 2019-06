Batman: Arkham Knight-Entwickler Rocksteady kommt nicht zur E3 2019

Mit der Batman: Arkham-Reihe haben die Entwickler von Rocksteady Games für viele Fans ins Schwarze getroffen. Doch Arkham Knight ist mittlerweile vier Jahre her und noch immer ist nicht bekannt, woran das Studio derzeit arbeitet. Das wird sich mit der E3 2019 auch nicht ändern.

Game Director Sefton Hill hat auf Twitter bekannt gegeben, dass er und sein Team die Messe von zu Hause aus verfolgen werden. Die Arbeit am aktuellen Projekt werde weiter fortgesetzt. Damit ist leider klar, dass wir wieder nicht erfahren, was Rocksteady vor hat.

Hi all! A number of you have asked so we wanted to let you all know up front that @Rocksteadygames won't be showing at E3 this year. We’ll be watching as fans but remaining in London, hard at work on our next big project. Enjoy the show!