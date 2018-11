Rocksteady - Report: Neues Spiel der Batman-Macher wird Service-Game

Die Rocksteady Studios haben mit den Batman: Arkham-Titeln Superhelden-Spiele wieder salonfähig gemacht. Seit einiger Zeit ist es aber verdächtig still um die Entwickler geworden.

Es gibt immer wieder Gerüchte um ein Superman- sowie um ein Justice League-Spiel, die aber allerdings bisher auch immer wieder dementiert wurden. Kotakus Jason Schreier weiß offenbar mehr.

"Alle bisherigen Gerüchte sind Bullshit"

Jason Schreier von Kotaku erklärt im neuen Splitscreen-Podcast, dass er wisse, woran Rocksteady aktuell arbeitet. Vor allem gibt er aber zu Bedenken, dass sämtliche Gerüchte kompletter "Bullshit" seien.

"Rocksteady ist eine dieser Firmen, bei denen es so viele Gerüchte gegeben hat. Es fühlt sich an, als gebe es jede Woche ein neues Gerücht und sie sind alle Bullshit."

"Also, ich habe gehört, woran sie arbeiten. Ich will es wirklich nicht spoilern, einfach nur, um es zu verraten, aber jedes einzelne Gerücht, dass ich bisher gehört habe, scheint Bullshit zu sein."

Das würde bedeuten, dass die Arkham City, Arkham Knight und Arkham Asylum-Macher definitiv nicht an einem Superman- oder einem Justice League-Spiel arbeiten. Allerdings soll es in dem Titel um eine Superhelden-Gruppe gehen.

Was Jason Schreier verrät, ist, dass es sich um ein Spiel handeln soll, dass einen Games as a Service-Ansatz verfolgt. Also ein Titel, der euch lange beschäftigen und stetig mit neuen Inhalten versorgt werden soll.

"Ich meine, was ich gehört habe, ist überhaupt nicht Superman. Ich kann nicht zu 100% sagen, 'nein, sie machen kein Superman-Spiel', aber ich glaube es nicht."

"Ich denke, was wir von ihnen sehen werden, ist ein Spiel über eine Gruppe Superhelden, und es wird eine Art Games as a Service-Sache."

"Ich denke nicht, dass es etwas mit Batman zu tun hat, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was sie letzten Endes machen."

Justice League oder Suicide Squad sind eher unwahrscheinlich

Jason Schreier hat in mehreren unterschiedlichen Kommentaren auch schon erklärt, dass wir es nicht mit einem Justice-League-Spiel zu tun bekommen.

Das passt auch zu seinen Aussagen, dass jedes bisherige Gerücht nicht stimmen soll. Immerhin haben sich genau darum diverse Gerüchte gedreht.

Aber was bleibt dann noch? Suicide Squad käme ebenfalls in Frage. Allerdings soll das, woran Rocksteady arbeitet, auch nicht mit Batman in Verbindung stehen.

Außerdem wurde ein Suicide Squad-Spiel, das sich bei Warner Bros. Montreal in Entwicklung befand, offenbar eingestampft.

Dementsprechend wirkt es unwahrscheinlich, dass ein derartiges Spiel nun bei einem anderen, ebenfalls Warner Bros. untergeordneten Studio entsteht.

Welche Superhelden-Gruppe kommt sonst noch in Frage?

Da Rocksteady zu Warner Bros. gehört, kommen wohl nur Superhelden-Truppen aus dem DC-Universum in Frage. Da gibt es durchaus einige Kandidaten, wie zum Beispiel die folgenden:

Teen Titans

Young Justice

Green Lantern Corps

Legion of Superheroes

Legends of Tomorrow

Watchmen

Ebenfalls im Bereich des Möglichen liegt ein neues DC Universe-Spiel.

Das wäre kein richtiges Superman-Spiel, nicht unbedingt Batman-related, kein Justice League-Titel und würde sich auch um eine Gruppe von Superhelden drehen.

Wenn wir an DC Universe Online denken, passt dazu auch der Games as a Service (GaaS)-Gedanke ganz hervorragend.

Andererseits würden die Aussagen von Jason Schreier dann natürlich ziemlich haarspalterisch wirken.

Woran arbeitet Rocksteady wohl, was glaubt ihr?

