Batman The Caped Crusader: Staffel 2 - Alle Infos zu Release, Episoden und mehr

Alle Infos zur zweiten Staffel von Batman: The Caped Crusader.

Mit Batman: The Caped Crusader bekommt der Cartoon Batman: The Animated Series aus den 90ern einen geistigen Nachfolger. Die neue Serie ist am 1. August frisch auf Amazon Prime gelandet und schon jetzt steht fest: Es wird eine zweite Staffel geben. Alles, was wir dazu bereits wissen, lest ihr hier.

Release: Wann kommt die zweite Staffel von Batman: The Caped Crusader?

Bereits Anfang 2023 wurde eine zweite Staffel der Batman-Serie zusammen mit der ersten von Amazon Prime in Auftrag gegeben. Entsprechend arbeitet das Team auch bereits an Season 2.

Leider gibt es noch keinen Releasezeitraum oder gar ein Datum für den Start der zweiten Staffel. Showrunner Bruce Timm hat in einem Interview mit The Wrap kurz nach Release der ersten Staffel erklärt:

Wir arbeiten noch immer an den Skripten und fangen gerade erst an aufzunehmen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.

Zum Vergleich: Die Arbeit an den Skripten von Season 1 begann im Januar 2022, bevor die Serie zweieinhalb Jahre später erschien. Staffel 2 dürfte allerdings weniger lange dauern, da viele Elemente wie Charakterdesigns oder Animationstests bereits hinter dem Team liegen. Entsprechend könnten wir möglicherweise bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 oder Anfang 2026 mit Staffel 2 rechnen.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 2 von Batman: The Caped Crusader?

Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer oder Teaser für die zweite Staffel. Da Season 2 sich noch relativ früh in der Produktion befindet, dürfte es wohl auch noch eine Weile dauern, bis es soweit ist.

Wie viele Folgen hat Staffel 2 von Batman: The Caped Crusader?

Die erste Staffel fällt mit gerade einmal 10 Folgen relativ kurz aus. Auch die zweite Staffel wird dieses Format beibehalten, also 10 neue Folgen bringen. Wie die einzelnen Folgen heißen, ist noch nicht bekannt.

Wo kann ich Batman: The Caped Crusader streamen?

Ursprünglich sollte Batman: The Caped Crusader auf Max (ehemals HBO Max) laufen, bevor der Sender die Serie fallen ließ und sie stattdessen bei Amazon Prime ein neues Zuhause gefunden hat.

Entsprechend ist die erste Staffel bei uns ausschließlich auf Amazon Prime verfügbar. Da die zweite Staffel ebenfalls von Amazon in Auftrag gegeben wurde, wird sie mit ziemlicher Sicherheit auch exklusiv im selben Streaming-Abo laufen.

1:51 Batman: Die Amazon-Serie Caped Crusader verpasst Gothams Dunklen Ritter einen neuen Twist

Wie geht es nach Staffel 2 weiter?

Ob es nach Season 2 noch weitere Staffeln geben wird, ist aktuell nicht bekannt und dürfte wohl maßgeblich vom Erfolg der Serie abhängen. Zumindest scheinen Showrunner Bruce Timm und Executive Producer James Tucker aber auch für künftige Staffeln Ideen zu haben.

Im The Wrap-Interview betonen die beiden, dass sie auf weitere Staffeln hoffen und die Chancen wohl gar nicht so schlecht stehen: “Ich gehe davon aus, dass sie [Amazon Prime, Anm. d. Red.] wahrscheinlich mehr haben wollen, wenn die Zahlen stimmen.”

Habt ihr die erste Staffel von Batman: The Caped Crusader bereits gesehen und falls ja: Wie hat sie euch gefallen?