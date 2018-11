Battlefield 1 - Spieler ehren Ende des 1. Weltkriegs mit Waffenstillstand

Am 11. November 1918 beendete das Deutsche Reich die Kampfhandlungen mit Frankreich und Großbritannien mit dem Waffenstillstand von Compiègne. Um den hundersten Jahrestag dieses Ereignis zu ehren, ließen die Spieler von Battlefield 1 die Waffen ruhen.

Ein Reddit-Nutzer postete ein ein kurzes Video des Ereignis mit dem Titel "Das ist der hunderste Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges. Zur 11. Stunde hörten wir mit dem Kämpfen auf." Jan David Hassel, Technical Director von Dice, twitterte diesen Beitrag etwas später.

"This is the 100 Year Anniversary of the End of WW1. On the 11th Hour we stopped fighting."



Battlefield 1 players stop shooting each other to commemorate the end of World War 1.https://t.co/bvYTAzK2vE