Diesen Shooter feiern Fans noch 11 Jahre nach Release für seine großartige Grafik

Der Hochhauseinsturz iin Battlefield 4 ist immer wieder beeindruckend.

Auch wenn DICE viele Probleme von Battlefield 2042 mittlerweile deutlich verbessert hat, dürfte der Titel wohl nur für sehr wenige Spieler*innen als einer der besten der Shooter-Reihe gelten.

Ganz anders sieht es da beim mittlerweile schon fast elf Jahre alten Battlefield 4 aus. Das ursprünglich noch für PS3 und Xbox 360 erschienene Spiele hat nämlich auch nach all den Jahren noch jede Menge Fans.

Battlefield 4: Der beste Vertreter der Reihe?

Anlass für die aktuellen Lobpreisungen ist ein Post auf Reddit. User Fun1058 postet dabei ein Bild von der Map "Siege of Shanghai", die für das riesige Hochhaus in der Mitte bekannt ist. Dieses konnte durch ausreichenden Beschuss zu einem effektvollen Einsturz gebracht werden. Dazu schreibt der User:

"Battlefield 4 sieht noch immer ziemlich gut aus."

Der Post hat mittlerweile schon fast sechstausend Upvotes gesammelt und auch die Kommentare steuern auf die 500er-Marke zu. Der überwiegenden Mehrheit der User liegt es dabei offenbar am Herzen, ihre Liebe für Battlefield 4 auszudrücken. Der Kommentar von Com412 hat beispielsweise auch schon über 1000 Upvotes. Er schreibt darin:

"Battlefield 4 ist mein Lieblingsteil von Battlefield. Ich bin froh, dass die Leute es noch spielen".

Der User dabor11 stimmt ihm zu und schreibt:

"Ich genieße es immer noch, die beste Levolution."

Das war Levolution

Levolution war DAS groß vermarktete Feature von Battlefield 4, das sonst recht nah am ebenfalls sehr beliebten Vorgänger Battlefield 3 war. Der Name ist ein Mischwort aus "Level" und "Evolution" und beschreibt große Ereignisse, die mitten in einer Multiplayer-Partie passierten und einen Teil der Map nahezu komplett umgestalteten.

Eines der beeindruckendsten Beispiele war eben das einstürzende Hochhaus auf der Map "Siege of Shanghai". Ähnlich faszinierend war die Entwicklung auf der Karte "Paracel Storm". Die spielte auf mehreren Inseln mitten im Meer. Im Verlauf der Runde zog ein mächtiger Sturm auf, der in der Folge sogar einen riesigen Flugzeugträger an Land spülte.

Wie steht ihr zu Battlefield 4? Ist es auch euer liebster Serienteil oder bevorzugt ihr einen anderen Ablger?