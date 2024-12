Fans sind überwältigt von der Grafik eines Ego-Shooters aus dem Jahr 2013 - "Sieht besser aus als die meisten AAA-Titel heutzutage"

Battlefield 4 kann sich auch elf Jahre später immer noch zeigen lassen.

Seit dem Jahr 2013 sind elf Jahre vergangen – mehr als genug Zeit, um die Fortschritte der Videospielentwicklung zu bemerken, oder? Das Äußere von Spielen hat sich zwar verbessert, verstecken müssen sich aber Spiele wie Battlefield 4, The Last of Us und vor allem das heute noch beliebte GTA 5 nicht. Eines dieser älteren Spiele kann immer noch mit modernen Titeln mithalten, wie ein Thread auf Reddit beweist.

Fans staunen über die Grafik von Battlefield 4

Redditor stormfoil teilt einen Screenshot aus Battlefield 4 und schwelgt dabei mit anderen Fans in Erinnerungen. Allen voran ist die Anerkennung der damaligen Grafik, wie der übersetzte Titel des Threads beweist: „Es haut mich um, dass diese Grafik im Jahr 2013 möglich war“.

Neben stormfoil zeigen sich noch weitere Personen von der Grafik des alten Battlefield-Ablegers beeindruckt. Für Redditor fnv_fan ist sogar klar, dass Battlefield 4 wie Star Wars: Battlefront 2, das von denselben Entwickler*innen stammt, besser aussieht als die meisten AAA-Spiele heutzutage.

Dass wir dem nach den Veröffentlichungen von Spielen wie Black Myth: Wukong, LEGO Horizon Adventures oder Indiana Jones und der Große Kreis in diesem Jahr zustimmen, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch mindert das die beeindruckende grafische Leistung des Ego-Shooters nicht.

Wenn ihr selbst eine kleine Zeitreise machen und herausfinden wollt, was hinter der Grafik von Battlefield 4 steckt, können wir euch einen Blick in unser altes Technik-Video empfehlen:

5:29 Battlefield 4 - Technik-Video: Das kann die Frostbite-Engine 3 - Technik-Video: Das kann die Frostbite-Engine 3

Der Grund für die schönen Lichteffekte ist “Baked Lighting“

In den Kommentaren lassen sich die User nicht nur nostalgisch über den schicken Screenshot aus, sondern diskutieren auch über damalige Entwicklungstricks. Dazu gehört auch die beeindruckende Darstellung des Lichts, das durch die Fenster eindringt und neben Schattenwürfen für Spiegelungen im Wasser sorgt.

Anders als heute, wo Raytracing als beeindruckende Technologie zur Berechnung der Sichtbarkeit von Objekten zur Norm gehört, haben die Entwickler*innen von EA DICE damals die Technik des sogenannten “Baked Lighting“ verwendet.

Baked Lighting könnt ihr gegenteilig zum mittlerweile gängigen Raytracing betrachten. Die Lichteffekte werden damit nicht in Echtzeit berechnet, sondern – wie das englische Wort schon sagt – in die Umgebung “reingebacken“.

Das bedeutet, dass ihr etwa durch das Bewegen von Objekten oder eurer Spielfigur keinen Einfluss auf die Lichteffekte der Umgebung habt, da diese statisch bleiben. Was zuerst wie ein reines Manko klingt, hat aber auch eine positive Seite: Mit Baked Lighting können Entwickler*innen wunderschöne Lichteffekte für nur einen Bruchteil der Rechenleistung erzeugen.

Das ist auch der Grund, wieso zumindest das Licht im Screenshot so beeindruckend aussieht. Dass die Spieler*innen da keinen direkten Einfluss darauf haben, stört zumindest die wenigsten in den Kommentaren.

Welches Spiel ist eurer Meinung nach ebenfalls gut gealtert?