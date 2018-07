Der Ego-Shooter Battlefield 5 kommt zum Launch mit acht Multiplayer-Modi. Das verrät ein Artikel im Menü des Vorgängers Battlefield 1, auf den zuerst ein Reddit-Nutzer aufmerksam wurde.

Bisher bestätigte Multiplay-Modi in Battlefiel 5

Eroberung: Bis zu 64 Spieler kämpfen um die Kontrolle über wichtige Einsatzziele. Es gibt große Armeen zu Fuß oder in Fahrzeugen und die furchterregenden Behemoths.

Vorherrschaft: Hier gibt's rasante Infanteriekämpfe auf engem Raum. Es handelt sich um eine kleinere, konzentriertere Version von Eroberung, und es geht dabei um strategische Einsatzziele.

Frontlinien: Ihr kämpft an der Front um miteinander verbundene Kontrollpunkte. Zwei Teams streiten um eine Flagge. Haben sie diese erobert, verlagert sich die Action zur nächsten Flagge. Besetzt ihr das feindliche Hauptquartier, wechselt das Spiel in den Rush-Modus, in dem es gilt, Telegrafenmasten zu attackieren oder zu verteidigen.

Team-Deathmatch: In diesem Modus schaltet ihr möglichst viele Gegner aus und schützt gleichzeitig euch und eure Verbündeten. Das Team, das dem Gegner die höchsten Verluste zufügt, gewinnt. Läuft die Zeit ab, gewinnt die Seite, die bis dahin die meisten Gegner neutralisiert hat.

Durchbruch: Angreifer müssen Sektoren einer Karte einnehmen, indem sie zwei bis drei Flaggenpunkte pro Gebiet erobern. Verteidiger versuchen, sie zu stoppen.

Die drei weiteren Mehrspieler-Varianten zum Launch bleiben aktuell noch geheim. Fest steht: Sie sind neu und feiern somit ihr Serien-Debüt.

Der Battle Royale-Modus wird hingegen nicht zum Release in Battlefield 5 spielbar sein, sondern später kostenlos für alle nachgeliefert.

Leak zu Battlefield 5

Waffenliste offenbar geleakt & Fahrzeuge müssen nachladen

Battlefield 5 erscheint am 16. Oktober für PS4 und Xbox One. In unserem Übersichtsartikel zum Weltkriegs-Shooter findet ihr alle wichtigen Infos zu den kommenden Features, Mikrotransaktionen und mehr.