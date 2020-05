Battlefield 6: Schon bald gibt es erste Infos zum Shooter

Die nächste Ausgabe des Official Playstation Magazine erscheint am 2. Juni. Digital ist die Ausgabe sogar schon etwas früher erhältlich. Und wer sich für die PS5 und für Battlefield 6 interessiert, der sollte unbedingt ein Auge auf das Magazin haben.

Laut dem schon vorab verfügbaren Cover des Magazins sollen darin 38 PS5-Spiele vorgestellt werden. Dazu gehört auch Battlefield 6, dessen Release für das Jahr 2021 geplant ist. Zur neuen Ausgabe des Official Playstation Magazine heißt es:

"Die neueste Version von DICEs großartiger Shooter-Serie wurde für PS5 bestätigt. Kommt zur nächsten Ausgabe zurück, um weitere Informationen zu erhalten."

Bald ist es soweit!

Es ist allerdings denkbar, dass eine offizielle Vorstellung des Online-Shooters sogar schon früher stattfinden könnte. Sicher ist das zwar nicht, doch es wäre möglich, dass DICE und EA kurz vor Veröffentlichung der neuen Ausgabe des Offical Playstation Magazines eine Ankündigung bezüglich Battlefield 6 vornehmen. Vielleicht wird ein erster Trailer veröffentlicht.

Spätestens am 2. Juni aber erfahren wir mehr endlich über das Spiel. Dann sollten wir wissen, in welcher Epoche es angesiedelt ist, welche Besonderheiten es bietet und auch, wie der neueste Teil der Shooter-Reihe aussieht. Ebenfalls könnten wir erfahren, wann genau EA Battlefield 6 veröffentlichen will. Auf alle Fälle dauert es jetzt nicht mehr lange, bis wir mehr über den heiß erwarteten Multiplayer-Shooter erfahren.

Freut ihr euch schon darauf? Was erwartet ihr von DICE' nächstem Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.