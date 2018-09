Battlefield 5 - Zu wenig Munition in der Beta? Entwickler stellt Änderungen in Aussicht

Bis zum Release von Battlefield 5 am 20. November will Dice noch einige Stellschrauben am Shooter optimieren und verbessern. Dazu gehört auch das Munitionssystem, dass im Vergleich zu den Vorgängern die Patronentaschen nicht mehr im Überfluss verteilt.

Soldaten starten bereits nicht mit vollen Munitionsvorräten und müssen Nachschubstationen besuchen oder auf die Hilfe ihrer Teammitglieder hoffen.

Design-Director Daniel Berlin teilte auf Twitter mit, dass genau diese Systeme aktuell unter Beobachtung stehen und im Detail noch bis zur Veröffentlichung angepasst werden. Konkret geht es um diese Aspekte:

SOME things we are tweaking:

1. Max ammo capacity

2. Starting ammo per spawn

3. Amount of ammo dropped from killed enemy

4. Amount/location of resupply stations.

5. Spawn with or without health pouch



These are just a few things we are looking into. Will have more info soon :)