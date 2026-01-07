Der für mich beste Multiplayer-Shooter des Jahres 2025 ist jetzt bei Amazon lächerlich günstig!

Battlefield 6 ist noch gar nicht so lange draußen und jetzt deutlich günstiger im Amazon-Angebot verfügbar!

Die letzten Jahre waren für uns Battlefield-Fans eine echte Zerreißprobe. Battlefield 5 hat im Laufe seines Lebenszyklus einiges an Potential liegen gelassen und Battlefield 2042 war dann die katastrophale Bruchlandung mit Ansage. Doch die Durststrecke ist vorüber: Battlefield 6 ist vor ein paar Monaten erschienen und für mich genau das Spiel geworden, auf das ich seit der glorreichen Ära von Battlefield 3 und Battlefield 4 gewartet habe.

Ich bin seit dem Release-Tag dabei und habe mittlerweile hunderte Stunden auf dem Tacho. Mein Fazit? DICE hat die Kurve gekriegt. Wenn ihr euch nach der puren, unverfälschten Battlefield-Erfahrung sehnt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen – vor allem, weil ihr den Shooter gerade bei Amazon zu einem absolut lächerlichen Preis schießen könnt.

Eine Rückkehr zu alten Stärken: Warum sich BF6 so gut anfühlt

Wenn ihr Battlefield 3 oder 4 geliebt habt, werdet ihr euch in Battlefield 6 sofort zu Hause fühlen. Das Spielprinzip besinnt sich wieder auf das, was die Reihe groß gemacht hat: Die perfekte Symbiose aus Infanterie-Kämpfen und Fahrzeug-Action. Es fühlt sich einfach wieder "richtig" an.

So könnt ihr dank des überarbeiteten Movement-Systems nun beispielsweise geduckt sprinten, was euch in Deckung deutlich schwerer zu treffen macht. Besonders cool: Ihr könnt verwundete Kameraden jetzt wegziehen, bevor ihr sie wiederbelebt. Eigentlich ein für Battlefield 5 vorgesehenes Feature, das dann leider wieder verworfen wurde. Das sorgt für eine Dynamik auf dem Schlachtfeld, die es in Battlefield noch nie so gab.

Ikonischer All-Out Warfare: Panzer, Jets und einfach pures Chaos

Was wäre ein Battlefield ohne das absolute Chaos auf dem Schlachtfeld? In Battlefield 6 wird der All-Out Warfare auf ein neues Level gehoben. Wenn ihr im Cockpit eines Kampfjets über Operation Firestorm rast, während unter euch Panzerkolonnen auf den Straßen rollen und Fallschirmjäger vom Himmel regnen, dann wisst ihr: Battlefield ist zurück und das brachialer denn je.

Infanterie, Panzer, Helikopter und Co: Battlefield 6 fährt das komplette Arsenal auf und liefert euch brachiale Multiplayer-Action vom Allerfeinsten!

Schauplätze, die im Gedächtnis bleiben: Von Kairo bis New York

DICE hat bei der Kartenauswahl wirklich abgeliefert. Die Schauplätze sind nicht nur optisch eine Wucht, sondern auch spielerisch extrem abwechslungsreich. Ihr kämpft in den engen Gassen von Kairo, liefert euch heftige Häuserkämpfe in Brooklyn oder rast im Helikopter durch die Täler Tajikistans.

Jede Map erfordert eine andere Herangehensweise. Während ihr in Brooklyn vor allem auf eure Fähigkeiten im Nahkampf setzen müsst, sind auf größeren Maps eher eure Qualitäten als Panzerfahrer oder Pilot gefragt. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass auch nach hunderten Stunden keine Langeweile aufkommt, weil sich jede Runde anders spielt.

Battlefield ist ein Muss für Multiplayer-Fans

Battlefield 6 ist die Rückkehr zu den Wurzeln, die wir uns alle gewünscht haben. Es kombiniert das Beste aus der Vergangenheit mit modernster Frostbite-Technik und einem Movement, das einfach Spaß macht. Dass es aktuell im Amazon-Angebot so günstig ist, macht die Entscheidung eigentlich zum No-Brainer. Wenn ihr Lust auf epische Schlachten, taktische Zerstörung und das echte Battlefield-Gefühl habt, dann sehen wir uns demnächst auf dem Schlachtfeld!

