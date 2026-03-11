Dieses Gadget sollte jeder deutsche Autofahrer besitzen, doch nur die wenigsten tun es!

Jedes Jahr werden fast 300 tausend Autos aufgebrochen und unter anderem für solche Ernstfälle gibt es dieses kleine Gerät, dass auch ich im Auto habe!

Ihr cruist völlig entspannt durch die Stadt, das Radio pumpt euren Lieblingssong, die Sonne lacht und aus dem absoluten Nichts zieht so ein kompletter Vollhonk ohne Blinker direkt vor euch rein und es scheppert gewaltig. Ihr springt aus dem Auto, Puls auf 180, Adrenalin am Anschlag und der Typ hat ernsthaft die Frechheit zu behaupten, IHR wärt ihm reingefahren. Natürlich keine Zeugen weit und breit. Für diesen Ernstfall bräuchtet ihr einen stillen Beifahrer. Die Rede ist von Dashcams und auch in Deutschland sind diese kleinen Teile erlaubt.

Vorne und hinten: Glasklares Full-HD statt Pixelmatsch

Die meisten billigen Dashcam-Videos im Netz sehen aus, als hätte sie jemand 2004 mit einem alten Klapphandy gefilmt. Das soll im Jahr 2026 nicht mehr so sein und deswegen bekommt ihr bei der abask J05 Dashcam nicht nur eine stinknormale Linse für die Frontscheibe, sondern gleich ein Doppel-Paket.

Die Cam filmt mit 1080p raus auf die Straße und checkt gleichzeitig mit weiteren 1080p, was bei euch im Innenraum abgeht. Ein Must-Have, falls ihr euch nebenbei als Uber-Fahrer was dazuverdient oder einfach nur beweisen wollt, wer von den Kumpels auf der Rückbank schon wieder den halben Döner im Polster versenkt hat. Ein ordentliches Mikro für den Ton ist mit integriert.

Diese Dashcam überwacht nicht nur vorne die Straße, sondern auch euren Innenraum. Mit der Nachtsicht, habt ihr auch in der Dunkelheit klare Sicht.

Auch nachts noch alles klar sichtbar

Bei strahlendem Sonnenschein ein Video aufnehmen, das kriegt heutzutage jede Kartoffel-Cam hin. Aber was passiert, wenn ihr nachts auf einer stockfinsteren Landstraße unterwegs seid? Genau da trennt sich die Spreu vom Weizen.

Die J05 Dashcam ist mit 6-lagigem HD-Objektiv, WDR-Technologie und vier Infrarot-LEDs ein Gerät, auf dass ihr euch auch nachts verlassen könnt. Das klingt jetzt vielleicht nach übertriebener Technik, heißt ganz einfach aber nur, dass selbst wenn euer Wagen von innen duster ist, zieht die Kamera euch ein kristallklares Bild auf den Speicherchip. Wenn es nachts kracht oder jemand in euer geparktes Auto einbricht, dann habt ihr handfeste Beweise auf Band und nicht nur ein paar verschwommene, nutzlose Lichtreflexe.

Ihr müsst nicht selbst im Auto sein, um Sicherheit zu haben

Der sogenannte "Diebstahl an und aus Kraftfahrzeugen", wie das im feinsten Beamtendeutsch heißt, macht jedes Jahr 13 Prozent aller Diebstahldelikte im ganzen Land aus. Rechnet man das hoch, landen wir bei ungefähr 250.000 bis 260.000 aufgebrochenen oder geplünderten Karren jährlich. Jeden Tag werden also in Deutschland hunderte Autos zum Selbstbedienungsladen.

Ohne nervigen Kabelsalat wacht die Cam bei der kleinsten Erschütterung sofort aus dem Standby auf und sichert das Video, wenn euch jemand beim Ausparken die Stoßstange rasiert.

Für diese Ernstfälle, ist diese Dashcam mehr als nur nützlich. Das Teil hat eine eingebaute Parküberwachung, die weiterarbeitet, auch wenn der Motor längst aus ist. Ihr müsst dafür nicht mal das halbe Auto auseinanderbauen oder irgendwelche nervigen Stromkabel quer durchs Auto fummeln. Sobald auch nur eine kleine Erschütterung registriert wird, weil zum Beispiel jemand beim Ausparken eure Stoßstange als Bande benutzt, wacht die Cam blitzschnell aus dem Standby auf und sichert das Video.

Der kleine 150-mAh-Akku klingt auf dem Papier vielleicht mickrig, reicht für genau diese kurzen Schockmomente aber völlig aus und ist im Fall der Fälle pures Gold wert.

Sind Dashcams in Deutschland erlaubt?

Jetzt kommt natürlich die Preisfrage: Darf man sich so ein Teil in Deutschland überhaupt legal an die Scheibe klatschen? Jep, absolut! ABER und das ist ein ziemlich dickes Aber: Ihr könnt nicht einfach den kompletten Roadtrip nach Italien am Stück mitfilmen und speichern. Der deutsche Datenschutz versteht da nämlich absolut keinen Spaß. Eine permanente, anlasslose Überwachung des Straßenverkehrs ist streng verboten und kann euch ein richtig saftiges Bußgeld einbringen.

Was aber völlig legal ist: Die Kamera darf kurze Sequenzen aufzeichnen und das Material permanent speichern, sobald es zu einem Unfall oder einer Gefahrensituation kommt. Dafür sind die Dinger schließlich gebaut!

Ihr dürft die Videos danach nur nicht mitsamt fremder Kennzeichen und Gesichter fröhlich auf YouTube hochladen. Solange ihr das Teil nur als digitalen Zeugen für den absoluten Ernstfall nutzt und nicht als private Überwachungskamera für die Nachbarschaft, seid ihr komplett auf der sicheren Seite.

