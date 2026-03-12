Fallout-Alternative in England: Das britische "S.T.A.L.K.E.R." müsst ihr gespielt haben – jetzt ist es im Frühlingsangebot bei Amazon!

Schnäppchen-Alarm für Endzeit-Fans: Holt euch Atomfall jetzt günstig im Amazon Frühlingsangebot!

Wie viele Stunden habt ihr in der Mojave-Wüste von Fallout New Vegas verbracht oder seid zitternd durch die Zone von S.T.A.L.K.E.R. geschlichen? Wenn ihr wie ich seid, dann ist das Genre der Postapokalypse nicht nur eine weitere Rollenspiel-Abzweigung, sondern fast schon eine Lebenseinstellung.

Aber irgendwann kennt man jede Vault auswendig und jeden Mutanten beim Vornamen. Genau hier kommt Atomfall ins Spiel: Es ist, als hätte man die beklemmende Atmosphäre von Stalker mit dem skurrilen Charme und dem tiefen Worldbuilding von Fallout gekreuzt, das Ganze in den Mixer geworfen und eine ordentliche Portion britische Exzentrik hinzugefügt. Und das Beste? Im Amazon Frühlingsangebot gibt es Atomfall gerade richtig günstig.

Wahre Geschichte trifft Fiktion: der Windscale-Brand von 1957 als reale Inspiration

Bevor wir über das Gameplay quatschen, müssen wir mal kurz über den Hintergrund reden, denn der ist verdammt spannend. Atomfall saugt sich seine Apokalypse nämlich nicht komplett aus den Fingern. Das Spiel basiert lose auf echten historischen Ereignissen: dem Windscale-Brand von 1957. Für alle, die im Geschichtsunterricht lieber Gameboy gespielt haben: Das war der schlimmste Nuklearunfall in der Geschichte Großbritanniens. In Nordengland geriet ein Reaktor in Brand, und radioaktives Material wurde freigesetzt.

Im Spiel setzen wir fünf Jahre nach dieser Katastrophe an: Die britische Regierung hat eine Sperrzone – eine Quarantänezone – errichtet, und genau dort werdet ihr reingeschmissen. Diese Verbindung zur Realität gibt Atomfall eine ganz eigene, gruselige Bodenständigkeit. Es fühlt sich nicht nach „Bumm-Bumm-Action-Hollywood“ an, sondern nach einer unheimlichen „Was wäre wenn“-Erzählung, die direkt vor eurer Haustür (na ja, zumindest auf der Insel) spielen könnte.

Britisches Survival-Feeling: Sanfte Wiesen und mörderische Kulte

Vergesst die öden Wüsten Nevadas. In Atomfall erkundet ihr das klassische England. Wir reden hier von malerisch grünen Hügeln, verschlafenen Dörfern mit Pubs und urigen Tälern. Aber lasst euch von der Postkarten-Idylle nicht täuschen! Diese Gegend ist absolut unwirtlich. Überall lauern Gefahren, die ihr so in keinem anderen Spiel findet. Da sind zum einen abtrünnige Regierungsbehörden, die in der Zone ihr eigenes Süppchen kochen, und zum anderen – mein persönliches Highlight – diese absolut skurrilen Kulte.

Jede Kugel zählt: Die Kämpfe in der britischen Zone sind intensiv und erfordern allerhand taktisches Geschick von euch.

Es hat diesen ganz speziellen „British Folk Horror“-Vibe. Stellt euch vor, ihr wandert durch den Nebel, seht in der Ferne ein friedliches Dorf und stellt dann fest, dass die Bewohner dort seltsame Masken tragen und euch wahrscheinlich lieber opfern, als euch ein Pint auszuschenken. Die Atmosphäre ist dicht wie Erbsensuppe, und hinter jeder Hecke könnte ein Geheimnis oder ein tödlicher Kampf warten.

Überleben in England: Eine echte Herausforderung!

Wenn ihr auf Survival steht, werdet ihr Atomfall lieben. Es ist kein Shooter, bei dem ihr mit unendlich Munition durch die Gegend rennt. Ihr müsst suchen, plündern und basteln. Jede Kugel zählt, jeder Schluck Wasser ist wertvoll. Ihr durchkämmt verlassene Häuser, alte Bunker und Fabrikanlagen nach Vorräten. Das Crafting-System ist dabei motivierend, ohne in Arbeit auszuarten. Ihr baut euch eure eigene Ausrüstung und Waffen zusammen, um gegen die Gefahren der Zone zu bestehen.

Warum ihr gerade jetzt zuschlagen solltet

Britische Idylle trifft nukleare Katastrophe: Die wunderschöne, aber verstrahlte Landschaft von Cumbria in Atomfall.

Gute Postapokalypse-Spiele, die mal einen frischen Ansatz wagen und ein unverbrauchtes Setting angehen, gibt es nicht alle Tage. Atomfall bietet genau diesen Mix aus klassischem Survival und einer spannenden Kulisse. Es ist dreckig, es ist eigenwillig und es ist verdammt spannend. Und da wir gerade mitten in der Zeit der Amazon Frühlingsangebote stecken, ist das Timing perfekt. Ihr bekommt hier ein echt atmosphärisches Endzeit-Abenteuer, das euch für Dutzende Stunden in seinen Bann ziehen wird, für einen Preis, bei dem man eigentlich nicht nein sagen kann.

