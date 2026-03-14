Mario Kart gibt es auch als Brettspiel – und das ist in den Frühlingsangeboten sagenhaft günstig

Wie in der Version auf der Switch geht es in diesem Brettspiel darum, als Erster das Rennen abzuschließen.

So gut wie jeder von uns dürfte schon einmal Mario Kart gespielt haben. Ich habe meine Runden damals noch gemeinsam mit meinem besten Freund auf der Wii gedreht. Das Spielkonzept ist einfach genial und macht in jedem Alter Spaß. Jetzt gibt es auch eine Brettspiel-Version von Mario Kart und die ist im Spring Sale auf Amazon stark im Preis gefallen.

Ein alter Brettspiel-Klassiker im Mario-Kart-Gewand

Bei dem Mario-Kart-Brettspiel handelt es sich um eine Neuauflage des Klassikers 1000 Km, einem Brettspiel, welches das erste Mal schon 1954 erschien und seitdem immer wieder aufgelegt wurde. Das simple Regelwerk, das trotzdem für Spannung sorgt, ist einfach zeitlos, und das gilt auch für die Mario-Kart-Variante, die sich nur geringfügig anders spielt als das Original.

Begebt euch mit einem von insgesamt sechs Mario-Kart-Figuren auf die Piste.

Das ist übrigens nicht der erste Spiele-Klassiker, der Mario-fiziert wurde. Es gibt auch eine Variante von das Spiel des Lebens, die stark an Mario Party erinnert. Auch ein Mario-Uno gibt es, sogar mit einer speziellen Mario-Regel. Beides ist im Spring Sale gerade übrigens ebenfalls reduziert.

So wird gespielt

Das Ziel ist denkbar einfach: Fahre als Erstes die namensgebenden 1000 Kilometer und überquere damit die Ziellinie. Um das zu erreichen, spielt ihr Karten von eurer Hand aus, auf denen eine Kilometeranzahl steht, die ihr mit eurer Spielfigur zurücklegen könnt. Unter den Karten befinden sich aber auch zahlreiche Items, die ihr gegen andere Spieler einsetzen könnt, oder die euch andere Karten beschützen können.

Bei diesem Brettspiel kommt die ganze Familie zusammen – ähnlich wie beim echten Mario Kart.

Diese Items sind natürlich dem Videospiel nachempfunden. Spielt ihr beispielsweise eine Banane gegen einen anderen Spieler aus, darf dieser nur noch Kilometerkarten spielen, die den Wert 50 nicht übersteigen. Ihr könnt die Banane aber loswerden, wenn ihr eine Turbo-Pilz-Karte ablegt. Oder ihr spielt einen Stern aus, der schützt euch nämlich für den Rest des Spiels vor allen Bananen-Karten.

Ein tolles Familienspiel zum Frühlingsangebot-Preis

Die Regeln sind sehr simpel gehalten und deswegen ideal für Menschen, die nicht sehr häufig Brettspiele spielen, oder für Kinder und sowieso alle, die Mario Kart lieben. Auch wenn die Lizenz etwas aufgesetzt wirkt, ist es die perfekte Gelegenheit, den alten Spiele-Klassiker 1000 Kilometer in einer modernen Form zu erleben, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und Kinder haben an dem Spiel so oder so ihre helle Freude.