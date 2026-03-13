Die gruseligsten PS5-Spiele: Diese 5 Horror-Hits gibt's gerade richtig günstig!

Die beiden PS5-Horrorspiele auf diesem Bild sind die Nr. 1 und Nr. 2 auf unserer Liste.

Grusel-Fans aufgepasst: Durch verschiedene Sales und Aktionen könnt ihr bei Amazon gerade eine ganze Menge PS5-Spiele günstig abstauben, darunter auch so einige Horror-Hits und Geheimtipps. Wir haben euch in diesem Artikel fünf Highlights mit den verschiedensten Settings herausgesucht, von Zeitreisen in die Vergangenheit bis zur Postapokalypse. Wenn ihr lieber selbst die Amazon-Angebote durchwühlen wollt, findet ihr hier die Übersicht:

Hier unsere Horrorspiel-Tipps. Beachtet dabei bitte, dass die Angebote bei Amazon teils nur in begrenzter Menge verfügbar sind und deshalb zumindest ein Teil der Deals schon heute enden könnte:

Das beste Horrorspiel 2025: Silent Hill f jetzt im Angebot!

15:44 Silent Hill f im Test

Mit 86 Punkten auf Metacritic darf sich Silent Hill f als das beste PS5-Horrorspiel des letzten Jahres bezeichnen. Ausnahmsweise schickt uns die Reihe diesmal nicht in die US-Kleinstadt, sondern in ein kleines japanisches Dorf in den 1960ern, das eine fantastische Gruselatmosphäre bietet. Wie üblich setzt die Reihe dabei aber nicht nur auf Jump Scares und Monster (obwohl es davon reichlich gibt), sondern auch auf unangenehme Themen wie Mobbing und Missbrauch. Wer nach leichter Horror-Kost sucht, ist hier also falsch.

Postapokalyptische Zeitreisen - Cronos: The New Dawn

15:56 Cronos: The New Dawn - Test-Video zum neuen Horror-Shooter im Stil von Dead Space

Cronos: The New Dawn, das 2025 erschienene neue Spiel von Bloober Team (Layers of Fear, Silent Hill 2 Remake) schickt euch in eine postapokalyptische Version Polens in den 1980ern voller Häuserruinen, zerstörter Panzer, Spuren der früheren Bewohner – und natürlich grauenhafter Monster. Schwer gerüstet und bewaffnet durchstreifen wir die atmosphärische Welt und suchen nach Rissen im Raum-Zeit-Gefüge, durch die wir in die Vergangenheit reisen und die Dinge wieder in Ordnung bringen können.

Haunted-House-Horror: Alone in the Dark für 14,99€!

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Mit Alone in the Dark hat der Urvater des Survival-Horror-Genres eine PS5-Neuauflage bekommen, die eher eine Neuinterpretation als ein originalgetreues Remake ist. Das Kampfsystem ist zwar etwas hakelig, doch dafür werden die Schauplätze im amerikanischen Süden der 1920er, darunter ein altes Herrenhaus, hervorragend in Szene gesetzt und auch das Detektiv-Gameplay ist gut gelungen. Die 14,99€ im aktuellen Angebot ist Alone in the Dark damit auf jeden Fall wert:

Horror der ganz leisen Töne: Kinohit A Quiet Place als Spiel!

1:46 A Quiet Place bekommt sein eigenes Horrorspiel und das gibt uns jetzt schon Gänsehaut

A Quiet Place: The Road Ahead basiert auf der berühmten Filmreihe und übernimmt deren Konzept: Ihr befindet euch auf einer postapokalyptischen Erde, die von außerirdischen Monstern beherrscht wird. Diese sind zwar blind, haben dafür aber ein äußerst feines Gehör, was bedeutet, dass ihr euch möglichst leise und somit extrem vorsichtig fortbewegen müsst. Euer Ziel ist nicht, die Aliens zu besiegen, sondern lediglich die Suche nach einem sicheren Versteck.

Gnadenlose KI: Klassiker System Shock im PS5-Remake

4:14 System Shock: Das Remake präsentiert sich im neuen Trailer

System Shock ist zwar weniger als Horrorspiel, sondern eher als Shooter-Rollenspiel-Mix oder Immersive Sim bekannt. Tatsächlich ist es aber gruseliger und vor allem gnadenloser als manch anderer Titel, der sich als Horrorspiel bezeichnet. Wir kämpfen uns durch eine Raumstation, die von einer KI übernommen wurde, welche die Crew in Cyborgs und Mutanten verwandelt hat, und haben dabei völlige Freiheit. Das bedeutet jedoch vor allem, zwischen verschiedenen furchterregenden Wegen zu wählen und immer wieder zu sterben.