Battlefield 6 wird mit den kommenden Seasons so krass durchstarten, so dass ich vermutlich jedes andere Spiel links liegen lassen werde!

Battlefield 6 startet 2026 erst so richtig durch: Passend zum Start der neuen Season 3 am kommenden Dienstag, den 13. Mai könnt ihr bei Amazon gerade richtig Kohle sparen. Das Spiel ist dort aktuell um 45% reduziert. Wenn ihr also bisher gewartet habt, bis die Battlefield-typischen Kinderkrankheiten ausgemerzt sind und die Content-Fülle stimmt, ist jetzt der Moment gekommen, in dem ihr zuschlagen solltet!

Battlefield 6 Season 3 steht bevor: Endlich so richtig gewaltige Schlachten!

In wenigen Tagen, pünktlich im Mai, geht es also los mit Season 3. Und ich sage euch, die Entwickler setzen voll auf die Nostalgie-Karte, was bei uns Battlefield-Veteranen ja meistens direkt ins Schwarze trifft. Es war zwar schon durch Leaks durchgesickert, aber jetzt ist es offiziell: «Railway to Golmund» kommt zurück!

Wer Battlefield 4 geliebt hat, wird sich an die endlosen Panzerschlachten und die weiten Felder erinnern. Aber DICE setzt noch einen drauf. Die BF6-Version von Golmund soll sage und schreibe viermal so groß werden wie die bisherige Map «Mirak Valley». Das bedeutet massig Platz für taktische Manöver und großangelegte Fahrzeuggefechte.

Simon Berger Simon atmet Battlefield – und das schon seit der Ära von Bad Company 2. Er ist der Typ Spieler, der lieber das Missionsziel spiel und dutzende Male dabei draufgeht, als einsam am Kartenrand zu campen. Mit der Erfahrung aus über 15 Jahren Franchise-Geschichte im Gepäck liefert er euch fundierte Einblicke und die nötige Prise Humor, die man braucht, wenn das eigene Squad mal wieder planlos über das Schlachtfeld stolpert.

Battlefield 6 packt die großen Map-Geschütze aus: Golmud Railway und Cairo Bazaar

Die Battlefield 4 Legende 'Railway to Golmund' feiert ihr Comeback in Battlefield 6 – und ist schöner denn je.

Doch das ist noch nicht alles für den Mai. Auch Infanterie-Fans kommen mächtig auf ihre Kosten. Mit «Cairo Bazaar» kehrt eine Neuinterpretation des Klassikers «Grand Bazaar» aus Battlefield 3 zurück. Wir wissen alle, was das bedeutet: Enge Gassen, intensives Gunplay und unendlich Adrenalin. Für die kompetitiven Spieler unter euch gibt es zudem Neuigkeiten für den Redsec-Modus. Hier könnt ihr euch bald in Solos beweisen oder im neuen Ranked-Modus für Quads zeigen, was ihr draufhabt. Neue Waffen und Modi sind ebenfalls versprochen, auch wenn die Entwickler hier noch ein bisschen mit den Details geizen.

Ausblick auf Season 4: Ab aufs Wasser und zurück nach Wake Island

Der Fahrplan für BF6: Server-Browser, Proximity Chat und Seekampf – DICE liefert, was wir Fans wollen.

Wenn ihr dachtet, Season 3 wäre schon ordentlich, dann wartet mal ab, was ab Juli mit Season 4 passiert. Hier reitet EA die Nostalgiewelle konsequent weiter und bringt uns «Wake Island». Diese Karte gehört zu Battlefield wie das Salz in die Suppe. Aber der eigentliche Knaller ist die Einführung des Seekampfs. Auf Wake Island und der komplett neuen Map «Tsuru Reef» werden wir erstmals mit Angriffsbooten über die Wellen jagen.

Battlefield 6 Season 3 in den Startlöchern: Lohnt sich der Einstieg jetzt?

Man kann es nicht anders sagen: Das Paket, das uns Battlefield-Fans in den nächsten Monaten erwartet, ist gewaltig. Die Entwickler scheinen verstanden zu haben, dass sie liefern müssen, um die Spieler bei der Stange zu halten. Die Mischung aus beliebten Map-Klassikern, neuen Waffen und Gadgets und die Einführung von Seeschlachten machen Battlefield 6 für mich endlich komplett.

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch wieder in die Schlacht zu stürzen oder vielleicht sogar zum ersten Mal Battlefield-Luft zu schnuppern, dann ist das aktuelle Amazon-Angebot wie für euch gemacht. Ein satter Rabatt von 45% ist für einen Titel dieser Größenordnung, der gerade erst so richtig mit neuem Content durchstartet, eine Ansage.