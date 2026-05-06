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Wer Lego Star Wars zur UVP kauft, ist selbst Schuld: SO müssen Preise aussehen!

LEGO muss nicht immer teuer sein: Gerade bei Online- oder Fachhändlern sind LEGO-Sets immer wieder deutlich günstiger, als LEGO sich wünschen würde. Das beste Beispiel: dieses Star Wars Klontruppen-Battle-Pack!

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Benjamin Wlodek
06.05.2026 | 10:30 Uhr


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Gut, die Serengeti sieht nicht genau so aus wie Saleucami, aber die gelbe Bemalung der Klone bietet hier eine halbwegs plausible Tarnung. Gut, die Serengeti sieht nicht genau so aus wie Saleucami, aber die gelbe Bemalung der Klone bietet hier eine halbwegs plausible Tarnung.

Vor kurzem war Star Wars-Day, aber der Mai als Star Wars-Monat hat erst angefangen, schließlich kommt noch der neue Film in die Kinos! Mit dabei sind auch reichlich neue Sets von LEGO, doch die Preise sind echt ernüchternd. Wartet lieber ab, bis andere Händler der UVP adé sagen, so wie bei diesem Klontruppen-Battle-Pack des 327. Sternenkorps und Superkampfdroiden aus dem letzten Jahr!

Schnappt euch diese Klontruppen zum kleinen Preis!

LEGO Star Wars 75431 – anfangs kontrovers, jetzt ein echter Hit!

Wie die anfängliche Meinung zu diesem Battle-Pack war, kann man schön in den Rezensionen bei LEGO.com sehen, wo das Set konsequent mit der viel zu hohen UVP gelistet ist. Traurige 1,4 Sterne beklagen sich vor allem über die freche UVP von 39,99 €, und das für nur 258 Teile! Im Vergleich: das geniale LEGO Star Wars 75372 Klontruppen und Droiden Battle-Pack mit 215 Teilen, aber zwei Minifiguren mehr, hatte eine UVP von 29,99 € – aktuell im Angebot sogar für weniger als 20€!

75431 – 527. Sternenkorps und Superkampfdroiden 75372 – Klontruppen und Kampfdroiden

75431 – 527. Sternenkorps und Superkampfdroiden AT-RT und Spinnen-Droide: Die perfekte Ausrüstung, um eine Schlacht aus den Klonkriegen nachzustellen.

75372 – Klontruppen und Kampfdroiden STAP statt AT-RT und Tri- statt Spinnen-Droide: Außerdem hat das ältere Battle Pack zwei normale Kampfdroiden in Petto!

Schaut man sich aber die Rezensionen auf Amazon an, dann sind sie mit 4,6 Sternen wirklich sehr positiv. Das liegt hauptsächlich daran, dass man bei Amazon deutlich geringere Preise für LEGO-Sets bekommt. Ignoriert also am besten die UVPs von LEGO und schaut einfach bei anderen Händlern, denn hier sind die Preise sehr viel besser.

Wenn ihr allgemeine Tipps beim Kauf von Klemmbausteinen oder Alternativen zu LEGO kennenlernen wollt, dann könnt ihr gerne in meinen neuen Ratgeber auf GameStar Tech hineinschauen!

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Gönnt euch diese Klontruppen, nur deutlich günstiger!

Der beste Weg zur eigenen LEGO Klon- und Droiden-Armee

Battle-Packs gehören zu den wohl beliebtesten LEGO-Sets aller Zeiten. Kein Wunder: Sie sind vergleichsweise günstig und man kann sie gut mehrfach holen, um eine starke Armee aufzubauen – und was wäre der Krieg der Sterne ohne eine Schlacht?

Beim 327. Sternenkorps Battle-Pack bekommt man vier Klontruppen und drei Superkampfdroiden – ein stabiler Start. Beim 327. Sternenkorps Battle-Pack bekommt man vier Klontruppen und drei Superkampfdroiden – ein stabiler Start.

Der Faktor "günstig" ist hier natürlich ausschlaggebend, und wenn ein Battle-Pack von einem Jahr auf das nächste deutlich teurer wird, dann werden Fans natürlich etwas stinkig. Also, wenn ihr ein Battle-Pack über 30 € seht, dann solltet ihr lieber warten, denn es wird definitiv günstiger werden.

Holt euch die gelben Klone zum fairen Preis!
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