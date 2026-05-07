Die Schweizer sind unangefochten in Sachen Uhren! Diese neue Garmin-Smartwatch untermauert das nochmal!

Sportuhren sind normalerweise riesige Klötze. Bei der Garmin Venu 4 habt ihr aber eine wirklich elegante Smartwatch, die technisch das Beste vom Besten liefert.

Der Arbeitstag hat mal wieder gescheppert, man schleppt sich gefühlt nur noch auf allen Vieren zur Tür rein und die Couch leuchtet wie ein Heiligenschein. Eigentlich wollte man sich heute noch die Laufschuhe anziehen und was für den Sommerbody tun. In solchen Momenten braucht man eigentlich keinen, der einen mit platten Kalendersprüchen motiviert, sondern eine Smartwatch wie die Garmin Venu 4.

So gut wie Garmin kann keiner!

Warum haben eigentlich gefühlt alle, die ihren Sport ernst nehmen, eine Garmin am Handgelenk? Das liegt vor allem am digitalen Garmin-Coach. Das ist wohl DAS Feature, wieso so viele auf die Schweizer-Marke greifen. Die Uhr misst hierbei eure Body-Stats. Sie schaut sich an, wie hoch euer Stresslevel ist, wie tief ihr geschlafen habt und ob eure Muskeln noch vom letzten Workout brennen und bastelt individuell auf euch abgestimmt einen Plan aus. Mit den ganzen Tipps und Tricks und und und...

Hier sehr ihr die Uhr nochmal am Arm. Sie ist wirklich clean und elegant gehalten und das Silikonarmband ist auch super bequem.

Wenn eure Batterie komplett leer ist, schlägt die Uhr höchstens eine lockere Yoga-Session vor. Seid ihr aber voll auf Sendung, gibt’s ordentlich Karacho. Und falls ihr mal wieder lost im Gym steht und keinen Plan habt, wie eine Übung überhaupt clean ausgeführt wird: Die Venu 4 zeigt euch die Bewegungen als kurze Animation direkt auf dem Display. Die Garmin Venu 4 ist also auch für Anfänger super geeignet.

Präzise Gesundheitsfunktionen

Das Ding ist aber nicht nur zum Schwitzen da, sondern trackt auch eure Gesundheit. Die Venu 4 lernt durch den sogenannten „Health Status“ erstmal, was bei euch überhaupt der Normalzustand ist. Sobald euer Stresslevel dann unbemerkt durch die Decke geht oder euer Körper mit irgendwas zu kämpfen hat, schlägt die Uhr Alarm.

Der Vorgänger der Venu 4 zählte schon als eines der beliebtesten Modelle auf dem Markt. Hier habt ihr den Nachfolger, der technisch und optisch nochmal richtig nachgelegt hat.

Richtig stark ist auch die Schlafanalyse. Wenn ihr morgens oft wie ein Zombie aus dem Bett fallt, bekommt ihr hier super nützliche Daten, wie wann ihr eigentlich schlafen gehen solltet, um euren perfekten Rhythmus zu finden. Man kapiert durch diese ganzen Zahlen endlich, warum man an manchen Tagen einfach null Energie hat und am liebsten direkt wieder unter die Decke kriechen würde.

Clean, ästhetisch und kein klobiger Plastikklotz

Wer bei Sportuhren immer noch an diese riesigen, schwarzen Plastikklötze denkt, ist in 2023 sitzen geblieben. Die Venu 4 ist der beste Beweis. Sie ist meiner Meinung nach super clean und edel. Mit dem Edelstahl-Gehäuse (wahlweise in 41 oder 45 Millimetern) könnt ihr die Uhr auch mal im Office oder abends beim Weggehen rocken, ohne nach Super-Triathlet auszusehen.

Das AMOLED-Display ist zudem so hell, dass ihr auch jetzt in der prallen Mai-Sonne null Probleme beim Ablesen habt. Dazu gibt's ultraweiche Silikonbänder und einen wirklich starken Akku, der bis zu zwölf Tage am Stück durchhält.

Im Vergleich zu anderen Modellen ist die Uhr wirklich leicht und extrem dünn. So merkt ihr es kaum, dass ihr eine Uhr am Handgelenk habt.

Smarte Features ohne Schnickschnack

Am Ende des Tages muss so eine Smartwatch natürlich auch im Alltag abliefern. Während andere Uhren euch mit hunderten Funktionen vollmüllen, die eh kein Mensch nutzt, gibt's hier nur die Sachen, die man wirklich braucht. Ihr könnt direkt über die Uhr telefonieren, per Sprachassistent fix auf WhatsApp-Nachrichten antworten, beim Laufen eure Playlist hören oder per Garmin Pay bezahlen. Das ist einer dieser Smartwatches, bei denen man sein Handy daheim lassen kann.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!