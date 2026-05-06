Erlebt wundervolle Abenteuer und Geschichten in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden!

Als dieses coole Spiel vor 13 Jahren zum ersten Mal rauskam, musste ich es mir sofort für den Nintendo 3DS holen und habe wirklich viele, und ich meine VIELE Stunden, darin versenkt! Die Rede ist hiervon: Tomodachi Life, welches gerade erst vor kurzem einen coolen Nachfolger für die Nintendo Switch bekommen hat!

Aber nicht nur Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden sondern eine Vielzahl anderer cooler Titel bekommt ihr aktuell bei MediaMarkt, teilweise sogar stark reduziert!

Diese Spiele sind bei MediaMarkt gerade im Angebot!

Worum geht es in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden?

Wer 2013 bereits den Vorgänger gespielt hat, kennt das Prinzip: Ihr erstellt einfach einen Mii (oder eben mehrere), die ihr ganz individuell gestalten könnt. Lasst sie aussehen, wie eure Freunde und Familie, wie Popstars und andere bekannte Persönlichkeiten, oder erstellt einfach nach Lust und Laune irgendwelche Figuren – der Fantasie wird hier keine Grenze gesetzt!

Beobachtet eure Miis, wie sie ihren Alltag verbringen!

Und dann? Naja, dann spielt ihr das ganz alltägliche Leben eurer Miis und glaubt mir, das macht unglaublich viel Spaß! Die Inselbewohner haben individuelle Persönlichkeiten und auch Vorlieben – schenkt ihr ihnen etwa ihr Lieblingsessen, werden sie es euch danken!

Wenn ihr Miis nebeneinander platziert, verbringen sie Zeit miteinander und dabei können die unterschiedlichsten Dinge passieren. Zum Beispiel können sie sich anfreunden, streiten, verlieben und vieles mehr. Es macht einfach verdammt viel Spaß zu sehen, wie individuell sich die verschiedenen Figuren verhalten, was sie mögen und wie sie ihren Alltag verbringen.

2:21 Tomodachi Life kehrt nach über 10 Jahren auf die Nintendo Switch zurück und jetzt wissen auch genauer, wann es endlich soweit ist

Autoplay

Aber das ist noch nicht alles, denn ihr könnt eure Insel nach belieben gestalten. Euch stehen Läden, Restaurants, Häuser und vieles mehr zur Verfügung, um euch gestalterisch so richtig auszutoben – und natürlich, um es für eure Miis so schön wie möglich zu machen!