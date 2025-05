Battlefield 7: Liste aller Waffen geleakt und offenbar behebt Dice ein großes Problem des Vorgängers

Offizielle Bilder vom nächsten Battelfield gibt es noch nicht, dieses ist deswegen vom Vorgänger Battlefield 2042.

Ob das neue Battlefield nun eine 6 oder eine 7 oder möglicherweise auch etwas gänzlich anderes im Titel trägt, ist noch nicht bekannt. Dafür bekommen wir aufgrund der aus den letzten Playtests aufgetauchten Gameplay-Szenen ein immer besseres Bild des neuen Dice-Shooters, der sich ganz offenbar vor allem beeindruckende Zerstörungseffekte und intensive Schlachtfeldatmosphäre auf die Fahnen geschrieben hat.

In diesen Szenen war auch schon die ein oder andere Waffe zu sehen, allerdings war bislang nicht abzuschätzen, wieviele Waffen es in Battlefield 7 insgesamt geben wird. Battlefield-Dataminer Battlefielleak hat aber nun angeblich genau diese Information herausgefunden und auf X/Twitter mit der Öffentlichkeit geteilt (via insider-gaming.com).

Alle Battlefield 7-Waffen in der Übersicht

LMG

MG4K

Minimi

RPKM

M60E6

Ultimax

M240

M250

Sniper Rifle

MRAD

SV98M

Mini Fix

M2010 ESR

SMG

MP5 MLI

MP7A2

MPX

P90

Vector

UMP 40

APDW

APC10

Marksman Rifle

SVCH

SVDM

XM7

ARA DMR

G3A4

M39 EMR

23:37 Der Battlefield-Riesenleak verrät schon so viel!

Autoplay

Handgun

Raging Hunter

TRR8

Five Seven

Glock 22

M18

M45A1

Shotgun

DP-12

5KSK

590A1

M1014

Assault Rifle

SCAR L

QBZ 192

MSBS GROT

SCAR SC

SIG 553

Tavor 7

ACE32

AK205

G36

HK417

HK433

L85A3

M4A1

M27 IAR

Quelle

Das macht in Summe also 49 Knarren, die meisten davon waren schon einmal in Battlefield-Shootern vertreten. Die Liste zeigt aber vor allem, dass sich Dice einen großen Kritikpunkt am Vorgänger Battlefield 2042 zu Herzen genommen hat.

Das hatte nämlich unter anderem wegen der zu geringen Waffenzahl zum Launch (22) ordentlich auf die Mütze bekommen. Sollte die obige Liste also stimmen, würde Battlefield 7 mit mehr als doppelt so vielen Argumentationsverstärkern an den Start gehen.

Dementsprechend zufrieden sind auch die Reaktionen der Community. Bei einer Abstimmung unter dem X/Twitter-Post haben 88,4 Prozent für "Begeistert" gestimmt, User @Elecctric schreibt:

"Das ist es, was ich mir von einem Battlefield wünsche. [...]

Das erwähnte "Sollte die Liste stimmen" ist bei aller Vorfreude aber natürlich ein wichtiges Stichwort: Denn auch wenn die obige Liste Anhaltspunkte über die Anzahl der Waffen in Battlefield 7 geben kann, bedeutet es nicht, dass es sich tatsächlich um die finale Liste handelt – Anpassungen bis zum Launch kann es natürlich geben.

Bislang hat Publisher EA noch nicht verraten, wann das neue Battlefield erscheinen wird. In einer Investorenrunde gab es Anfang des Jahres aber zumindest ein grobes Zeitfenster. Demnach können wir zwischen April 2025 und März 2026 – so lange läuft das aktuelle Fiskaljahr beim Publisher – mit einem Release rechnen. Traditionell sind Battlefield-Spiele meist im Zeitraum Oktober/November erschienen.

Was sagt ihr zu der Waffenliste und wie ist euer Bauchgefühl: Kann Dice wieder einen richtig starken Serienteil abliefern?