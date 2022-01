Batwheels: Gerücht um neues Batman-Spiel könnte vor allem Mario Kart-Fans freuen

Wenn man Fans der Batman Arkham-Spiele nach ihrer Meinung zu Fahrzeugen in der Reihe fragt, dann wird man wahrscheinlich sehr oft hören, wie verhasst das Batmobil ist. In Arkham Knight wurde nämlich Batmans Fahrzeug eingeführt und von vielen verteufelt.

Aber abseits davon gehört das fahrende Arsenal zu Batman wie der Batarang oder das Spray zur Hai-Abwehr. Da ist es wenig verwunderlich, dass Warner Bros. und DC jetzt ein komplettes Franchise nur mit den Fahrzeugen von Batman macht. Und da liegt natürlich die Möglichkeit nicht fern, dass es dazu auch ein Spiel geben wird.

Batwheels könnte zum Videospiel werden

Im Rahmen von Patenten (via Gamerant) wurde jetzt bekannt, wofür sich der Publisher Warner Bros. den Namen Batwheels hat schützen lassen. Demnach ist die Marke neben einem Cartoon auch für allerhand Spielzeug, Klamotten und Filme geschützt. Zusätzlich dazu werden Videospiele und Onlinespiele genannt. Es könnte also sein, dass Warner Bros. tatsächlich auch eine Umsetzung für ein Spiel plant.

Was könnte es für ein Spiel werden? Da bei Batwheels die Fahrzeuge von Batman im Vordergrund stehen, würde auf der Hand liegen, dass es sich um ein Rennspiel handeln könnte. Das Batmobil zum Beispiel ist nicht gerade dafür bekannt, langsam über die Strecke zu heizen. Es könnte also tatsächlich passieren, dass sich dahinter ein Fun-Rennspiel verbirgt, das somit auch in Konkurrenz zu Dauerbrenner Mario Kart 8 treten würde.

Aber auch andere Rennspiel-Variationen sind durchaus möglich. So war Warner Bros. auch der Publisher für das letzte Cars-Spiel, das in eine Richtung geht, die auch zu Batwheels passen würde. Es wäre also nicht zu abwegig, dass ein größeres Rennspiel basierend auf Batmans fahrenden Helfern erscheinen könnt.

Worum geht's in Batwheels ? Der Cartoon erweckt die Fahrzeuge von Batman zum Leben. Sie helfen Batman, Robin und Batgirl dabei, die Bösewichte in der Serie zu besiegen. Im Vordergrund stehen aber das Batmobil, der Batwing und vieles mehr. Die Serie soll sich vor allem an Vorschulkinder richten.

Dementsprechend wäre auch die Zielgruppe für ein etwaiges Videospiel eher Kinder. Eine weitere Möglichkeit wäre somit auch, dass Warner Bros. ein Mobile-Game oder ein Spiel mit Lehrauftrag basierend auf der Batwheels-Marke umsetzen wird, anstelle von einem vollwertigen Mario Kart-Konkurrenten. Es bleibt abzuwarten, was der Publisher ankündigen wird.

Mehr zu Mario Kart:

Auch fast acht Jahre nach dem ursprünglichen Release von Mario Kart 8 ist kein neuer Teil der Reihe angekündigt. Aber laut Gerüchten gibt es wohl Pläne von Nintendo, die noch nicht offiziell vorgestellt sind. So könnte das nächste Mario Kart sich an Smash Bros. orientieren und zur großen Rennsause für eine größere Zahl von Nintendo-Reihen werden.

