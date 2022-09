Bayern – Barcelona: Das Topspiel der Champions League heute live bei Amazon Prime

Heute Abend könnt ihr das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona live exklusiv auf Amazon Prime sehen. Es handelt sich um das zweite Spiel der Gruppenphase, das erste Match haben beide Teams letzte Wochen gewonnen. Es geht also um die Führung in der Gruppe. Anpfiff ist um 21 Uhr, die Live-Vorberichterstattung beginnt aber schon um 20 Uhr. Im Anschluss an die Partie bekommt ihr zudem die Highlights der anderen heutigen Matches zu sehen. Hier geht’s zum Stream:

Wie schon in der letzten Saison hat sich Amazon Prime auch dieses Jahr wieder die Exklusivrechte für viele Dienstagsspiele der Champions League gesichert. Die Live-Übertragungen sind im normalen Prime-Abo enthalten, es fallen keine Extrakosten an. Schon letzte Woche wurde die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen übertragen, auch in den kommenden Monaten sind einige Matches mit Beteiligung deutscher Teams dabei. Hier der Überblick:

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur (4. Oktober, 21 Uhr)

Borussia Dortmund – FC Sevilla (11. Oktober, 21 Uhr)

Borussia Dortmund – Manchester City (25. Oktober, 21 Uhr)

FC Bayern München – Inter Mailand (1. November, 21 Uhr)

Die Übersicht über die Streams zur Champions League bei Amazon findet ihr hier:

Amazon Prime jetzt 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr Amazon Prime bislang noch nicht abonniert habt, aber heute Abend trotzdem Bayern gegen Barcelona sehen wollt, könnt ihr das tun, ohne etwas dafür zu bezahlen. Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Durch diese bekommt ihr auch Zugriff auf tausende Filme und Serien, mehr als zwei Millionen Songs, kostenlosen Premium-Versand, monatliche Gratis-PC-Spiele und mehr. Hier gibt's weitere Infos:

Beachtet dabei aber, dass sich die kostenlose Testmitgliedschaft automatisch in ein normales Abo für 8,99€ im Monat umwandelt, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der 30 Tage kündigt.