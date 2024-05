PS5-SSD mit 4TB im Angebot: Ihr habt nicht zu viele Spiele, sondern zu wenig Speicher!

Die SSD Adata Legend 960 Max kann alle eure Speicherplatzprobleme auf der PS5 zu einem fairen Preis lösen.

Ihr denkt gerade darüber nach, welche Spiele ihr löschen sollt, um wieder Platz auf der PS5 zu schaffen? Wartet noch damit! Alternate hat nämlich gerade seinen Cyber Week Sale gestartet, durch den ihr neben vielen weiteren Technik-Deals auch günstige PS5-SSDs abstauben könnt. Darunter ist z.B. die schnelle Adata Legend 960 Max mit stolzen 4TB Speicherplatz und PS5-kompatiblem Heatsink:

Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr die SSD derzeit nirgendwo sonst so günstig, selbst auf Amazon kostet sie momentan fast 50€ mehr. Falls ihr es trotzdem gern noch etwas günstiger hättet oder ohnehin nicht so viel Speicherplatz braucht, findet ihr im Alternate-Sale auch die Versionen mit 1TB und 2TB:

Der Sale läuft noch bis zum 24. Mai, einzelne Angebote könnten aber natürlich schon lange vorher ausverkauft sein.

Wie gut ist die Adata-SSD für die PS5?

Mit 7.400 MB/s liegt die Geschwindigkeit der Adata Legend 960 Max nahe am Maximum dessen, was mit der PS5 überhaupt möglich ist.

High Speed für kurze Ladezeiten

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist die Adata Legend 960 Max weit schneller, als es für die PS5 überhaupt nötig wäre, und sorgt so in euren Spielen für kurze Ladezeiten. Die Konsole braucht laut Sony beim Lesen mindestens 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit der Adata-SSD ist mit bis zu 6.000 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch, das ist für die PS5 aber nicht so entscheidend.

Adata Legend 960 Max vs. Samsung 990 Pro

Die Adata Legend 960 Max ist nur ein kleines bisschen langsamer als die beliebte Samsung 990 Pro, die auf bis zu 7.450 MB/s kommt. Samsungs schnellste PS5-SSD gibt es bei Alternate gerade ebenfalls im Angebot, aber für einen etwas höheren Preis und ohne Heatsink. In der Praxis ist der Geschwindigkeitsunterschied kaum wahrnehmbar, deshalb macht ihr mit der Adata Legend 960 Max den besseren Deal.

Die Adata Legend 960 Max ist perfekt für PS5 geeignet, auch mit Heatsink passt die SSD problemlos in die Konsole.

Wozu der Heatsink?

Prinzipiell funktionieren M.2 SSDs auch ohne Kühlkörper in der PlayStation 5. Dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass sie überhitzen und deswegen ihre Leistung gedrosselt wird. Sony empfiehlt deshalb, einen Heatsink zu verwenden, welcher allerdings nicht zu breit sein darf, wenn er in die Konsole passen soll. Der Heatsink der Adata Legend 960 Max ist perfekt für PS5 geeignet, ihr könnt die SSD also direkt einbauen und braucht euch keine weitere Gedanken zu machen.

Die 4TB-Version der Adata Legend 960 Max bekommt ihr jetzt im Alternate-Sale für 299€ - ein sehr guter Preis für eine PS5-SSD mit dieser Geschwindigkeit und Ausstattung.

