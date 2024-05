Den neuen Xbox Controller gibt es nur direkt bei Microsoft: Fire Vapor Special Edition jetzt verfügbar!

Die neue Special Edition des Xbox Wireless Controllers verkauft Microsoft nur im eigenen Store.

Microsoft hat gerade eine neue Version seines Xbox Wireless Controllers veröffentlicht, die ihr nur direkt im Microsoft Store bekommen könnt: Die Fire Vapor Special Edition bietet ein Design mit roten und orangefarbenen Wirbeln, das bei jedem Controller anders aussieht. Dass neue Xbox Controller zuerst im Microsoft Store verfügbar sind, ist nicht ungewöhnlich, aber in diesem Fall könnte die Exklusivität dauerhaft zu sein. Hier findet ihr die Special Edition:

Xbox Controller Fire Vapor: Jedes Gamepad ein Einzelstück!

Wie die erst im April erschienene Nocturnal Vapor Special Edition verfügt auch die Fire Vapor Special Edition über ein Design mit Farbwirbeln auf der Frontschale und an den Seiten der Griffe, diesmal in Rot und Orange. Diese Wirbel sind bei jedem Exemplar des Controller anders, sodass in gewissem Sinn jeder ein Einzelstück ist. Falls ihr den Controller kauft, wird euer Exemplar also etwas anders aussehen als auf den Bildern.

Was ist das Besondere and Xbox Controller Special Editions?

Die Xbox Controller Fire Vapor Special Edition bietet eine farblich angepasste Rückseite und rutschfeste Griffe.

Während bei gewöhnlichen bunten Xbox Controllern die Rückseite in der Regel schlicht weiß ist, ist diese bei den Xbox Controller Special Editions farblich an die Frontschale angepasst. Im Fall der Fire Vapor Special Edition ist sie in einem kräftigen Rot gehalten. Außerdem verfügen Special Editions über eine spezielle Gummierung der Griffe, die für mehr Rutschfestigkeit sorgt. Technische Unterschiede zum normalen Microsoft Xbox Wireless Controller gibt es hingegen nicht.

Xbox Controller Special Editions sind nur begrenzt verfügbar

Wer die Xbox Controller Fire Vapor Special Edition in den Händen halten möchte, sollte vielleicht lieber nicht zu lange warten.

Special Editions des Xbox Controllers werden übrigens in aller Regel nur für kurze Zeit produziert. Das führt dazu, dass sie nach einer Weile, meist nach ein oder zwei Jahren, aus den großen Shops verschwinden und danach nur noch zu stark überhöhten Preisen über Marktplätze zu bekommen sind. Deswegen ist es meist eine gute Idee, nicht allzu lange mit dem Kauf zu warten.

Für die Fire Vapor Special Edition, die schon von Anfang an nur bei Microsoft zu bekommen ist, dürfte das umso mehr gelten. Schließlich sind dadurch die Chancen auf günstige Sonderangebote eher gering.

