Berühmtes Open World-Rennspiel mit Crash-Physik erscheint nach 11 Jahren endlich für PS5 – begeistert auf Steam schon jetzt fast 400.000 Leute mit 97% positiven Wertungen

BeamNG.drive erscheint für PS5.

Wenn ihr auf YouTube und Social Media regelmäßig Gaming-Videos schaut, habt ihr vielleicht auch schon mal die Clips gesehen, in denen Leute mit einem Auto versuchen, waghalsige Manöver durchzuführen – etwa durch enge Gassen zu sliden und dann perfekt einzuparken.



Das Spiel dahinter heißt BeamNG.drive und ist bereits seit ziemlich genau elf Jahren auf Steam im Early Access verfügbar. Dort kommt es im deutschsprachigen Raum auf 14.929 Bewertungen, von denen 96% positiv sind. International schafft es der Racer sogar auf 366.320 Reviews, von denen sogar 97% gut ausfallen – eine beeindruckende Leistung.

Das ist BeamNG.drive

Im neuen Trailer, den ihr etwas unterhalb anschauen könnt, seht ihr ein paar Szenen aus der nun angekündigten PS5-Version. Die sehen auf den ersten Blick relativ unscheinbar aus. Hier erwartet euch nicht etwa die Grafik eines Forza Horizon 6 und auch über das spannendste Feature verrät das Video kaum etwas.



BeamNG.drive kommt nämlich mit einer beeindruckenden Soft-Body-Physik.

1:01 BeamNG.drive erscheint noch 2026 für PS5

Autoplay

Im Spiel bestehen die Autos aus einem komplexen Netz aus tausenden virtuellen Knoten (Nodes) und elastischen Verbindungen (Beams) – daher auch der Name. Das sorgt dafür, dass sich Bauteile extrem realistisch verformen und dynamisch auf Kräfte reagieren können.

Wenn ihr also mit 200 Sachen gegen eine Wand knallt, sieht eure Karre danach auch ziemlich genau so aus. Damit das möglich ist, berechnet die dahinterliegende Physik-Engine den Zustand des Fahrzeuges satte 2.000 mal pro Sekunde.

Wie das im Spiel aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

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Aber was hat das Spiel abseits des hohen Realismus-Grades zu bieten? BeamNG.drive bietet über zehn frei befahrbare Open World-Karten, die etwa der Westküste der USA oder Italien nachempfunden sind.

Dort könnt ihr dann im Freien Fahren machen, worauf ihr Lust habt – und dabei sogar Hindernisse platzieren und die Schwerkraft verändern. Es gibt aber auch viele eingebaute Missionen, in denen ihr etwa als Polizist Raser stoppen müsst, oder Zeitrennen bestehen könnt.

Ein Karrieremodus lässt euch hingegen bei Null anfangen und Rennen sowie Lieferaufträge bestreiten. Mit dem verdienten Geld kauft ihr neue Autos, die ihr dann noch sehr umfangreich tunen könnt.

Auf dem PC profitiert das Spiel zudem noch von einer außerordentlich aktiven Modding-Community und einem integrierten Mod-Manager, mit dem sich direkt im Spiel Tausende von Modifikationen herunterladen lassen.

Kein Wunder also, dass die Reaktionen unter dem Ankündigungstrailer auf YouTube so euphorisch ausfallen.

Wann genau das Spiel für PS5 erscheint, ist noch nicht ganz klar – angekündigt ist bisher nur, dass es noch 2026 so weit sein soll.

Kennt ihr BeamNG.drive schon und habt ihr es vielleicht bereits gespielt? Freut ihr euch auf den Release für Konsole? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!