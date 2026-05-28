81-jähriger Entwickler gab einst die Entwicklung seines Spiels auf - 37 Jahre später bringt er es doch heraus, weil sein Chef ihn dazu ermutigte

Nach 37 Jahren konnte Colin Porch sein Spiel endlich fertigstellen. (Bild: M-2-K auf YouTube)

Der ursprünglich 1987 erschienene Puzzle-Plattformer Head over Heels hat Anfang Mai 2026 überraschend ein Sequel bekommen. Der Programmierer Colin Porch hatte schon vor 37 Jahren mit der Entwicklung des Spiels begonnen.

Sequel dank Retro-Boom

Head over Heels war ein bunter Mix aus Rätseln und lustigen Ideen, der 1987 auf verschiedenen Systemen wie dem Atari ST und dem Commodore 64 erschienen ist. Das Sequel trägt den Titel Return to Blacktooth und wurde für den Commodore Amiga und den Atari ST entwickelt. Hier der Trailer zum Spiel:

0:40 Return to Blacktooth: So sieht das Sequel des Pussle-Klassikers aus

Autoplay

Wie er in einem Video verrät, hat der Programmierer Colin Porch schon vor 38 Jahren mit den Arbeiten an Return to Blacktooth begonnen, diese aber nach einiger Zeit abgebrochen.

In den letzten Jahren sei sein alter Chef aber immer wieder auf ihn zugekommen und habe ihn ermutigt, die Entwicklung fortzusetzen. Retro-Spiele seien gerade stark im Trend und die Zeit für das Sequel könnte endlich gekommen sein.

Nach einigem Hin und Her nahm der heute 81-Jährige die Arbeiten wieder auf und stellte das Spiel tatsächlich fertig. Herausgebracht wurde es von Thalamus Digital, allerdings mussten zuerst noch einige Fragen geklärt werden.

So war nach all den Jahren völlig unklar, wer eigentlich die Rechte an den namensgebenden Charakteren "Head" und "Heels" besaß. Erst als diese Frage geklärt war, konnte man sie erwerben und das Spiel dann auch völlig legal bewerben und veröffentlichen.

Das Video findet ihr hier:

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Worum geht's in dem Spiel? In Return to Blacktooth müssen Head und Heels einmal mehr Castle Blacktooth betreten, um dort einen Weg durch mehr als 300 Puzzle-Räume zu finden. Head kann springen und gleiten, Heels ist dafür schnell und kann Gegenstände herumtragen.

Wer das Original spielen möchte, bekommt mit dem Remake Head over Heels: Deluxe die Chance dazu. Die Neuauflage gibt es via Steam für den PC und auch für die Nintendo Switch. Das Gameplay und die Visuals wurden dabei allerdings umfangreich modernisiert.

Habt ihr schon mal von Head over Heels gehört und was haltet ihr von der Geschichte?