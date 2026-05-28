Die grafisch besten Open World-Spiele 2026 bislang: Diese Spielwelten lassen unsere Augen leuchten

Das sind die schönsten Open World-Spiele des Jahres bislang.

Wir steuern schnurstracks auf den Juni und damit auf das Ende der ersten Jahreshälfte zu. Dies nutzen wir, um mal Halbjahresbilanz zu ziehen und in die offenen Spielwelten zurückzukehren, die uns 2026 auf visueller Ebene am meisten überzeugt haben. Also nicht lang geschnackt, Grafikbrille aufs Näschen gesetzt und auf geht's: Hier sind die optisch besten Open World-Games des Jahres – bisher!

Forza Horizon 6

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Plattformen: Xbox Series X/S, PC (die PS5-Version folgt im Laufe des Jahres)

Xbox Series X/S, PC (die PS5-Version folgt im Laufe des Jahres) GamePro-Wertung: 90

Die Spiele der Forza Horizon-Reihe dürfen auf einer Grafik-Liste natürlich nicht fehlen. Wenig überraschend müssen wir hier auch über Teil 6 sprechen – und zwar in höchsten Tönen.

Obwohl die Erwartungshaltung der Community in Sachen Grafik und Technik im Vorfeld bereits hoch war, hat es Forza Horizon 6 geschafft, diese sogar zu übertreffen. Kurz gesagt: Das Japan-Abenteuer sieht einfach zum Niederknien hübsch aus.

Das liegt in erster Linie an der realistischen Beleuchtung, an der Entwickler Playground Games im Vergleich zu Forza Horizon 5 noch einmal kräftig geschraubt hat. Auf regennassen Straßen ist das Spiel kaum von der Realität zu unterscheiden. Aber auch die Spielwelt selbst sowie die Fahrzeugmodelle sehen richtig schick aus. FH 6 ist definitiv eines der hübschesten Rennspiele überhaupt.

Crimson Desert

13:00 Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC GamePro-Wertung: 89

Aber nicht nur beim Anblick von Playgrounds virtueller Racing-Version von Japan leuchten unsere Augen: Auch die Spielwelt von Crimson Desert bringt uns zum Staunen.

Pywel beeindruckt uns insbesondere mit seiner fantastischen Weitsicht und dem hohen Detailgrad. Wenn wir auf einem Hügel stehen und auf die Welt blicken, die sich vor uns erstreckt, haben wir gleich umso mehr Bock zum Erkunden.

Speziell die PC-Version macht in Sachen Lichtstimmung, Schatten, Tag-/Nachtwechsel sowie Texturen eine richtig gute Figur. Aber auch auf der PS5 (Pro) sowie Xbox Series X braucht sich Crimson Desert nicht verstecken, auch wenn der Leistungsmodus auf den Basis-Konsolen enorm abfällt und der Titel trotz visueller Abstriche hier nicht konstant auf 60 fps kommt.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters

13:43 Die beste Batman Open-World seit 10 Jahren - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Test

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC (die Nintendo Switch 2-Version folgt im Laufe des Jahres)

PS5, Xbox Series X/S, PC (die Nintendo Switch 2-Version folgt im Laufe des Jahres) GamePro-Wertung: 88

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters schickt uns als Fledermausmann in eine richtig schicke Bausteinchen-Version von Gotham City. Die an Arkham City und Arkham Knight angelehnte Open World beweist so viel Liebe zum Detail, dass jedem Batman-Fan das Herz aufgeht.

Die typisch düstere Batman-Atmosphäre gepaart mit dem bunten LEGO-Flair ergibt einen charmanten Mix, der uns beim Zocken ein durchgängiges Lächeln ins Gesicht zaubert.

Auch technisch überzeugt der dunkle Klemmbaustein-Ritter: Sowohl auf der PS5 Pro, als auch auf der Basis-PS5 erreicht das Action-Adventure 60 fps, auch wenn Besitzer*innen der Standard-PS5 gelegentliche Ruckler hinnehmen müssen.

Kommende Open World-Spiele, die uns visuell sehr wahrscheinlich vom Hocker hauen werden

13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Autoplay

Und das waren sie: Die optisch besten Open World-Games bislang! Beantwortet uns doch in der Kommentarsektion gerne folgende Frage: Welche offene Spielwelt hat euch in diesem Jahr optisch am heftigsten vom Hocker gehauen?