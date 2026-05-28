BeamNG.drive erscheint noch 2026 für PS5

Seit stolzen 11 Jahren steckt die Auto-Simulation BeamNG.drive bereits auf Steam im Early Access, wo das Rennspiel über die Jahre stolze 97% aller Spieler*innen von sich überzeugen konnte. Jetzt erfolgt der Release für PS5 - und zwar noch 2026!

Mehr Infos zum Rennspiel mit der detaillierten Crash-Physik lest ihr in Kürze auf GamePro.