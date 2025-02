Die Switch ist unglaublich erfolgreich, aber eine Nintendo-Konsole war noch populärer: Wisst ihr welche?

Welche Nintendo-Konsole hat euch bisher am meisten begeistert?

Der Release der Switch 2 erwartet uns ganz sicher noch dieses Jahr, spätestens im April werden wir beim dazugehörigen Nintendo-Event Neues erfahren. Bis dahin haben wir noch genug Zeit, um uns ausführlich von der jetzigen Switch zu verabschieden.

Stand Dezember 2024 hat sich diese ganze 148.790.000 mal verkauft, was das Gerät auf den dritten Platz der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten katapultiert. Davor liegt mit 160.000.000 abgesetzten Exemplaren nur die Playstation 2 auf Platz 1 und ein weiteres Nintendo-Produkt mit knappen Vorsprung auf der 2. (via Statista)

Nintendo DS aktuell noch knapp vor der Switch

Richtig geraten: Auf Platz 2 steht mit 154.020.000 (154 Millionen) verkauften Geräten gerade noch der Nintendo DS. Das heißt, die Switch müsste noch etwas mehr als 5 Millionen Exemplare verkaufen, um zur erfolgreichsten Nintendo-Konsole zu werden.

Das ist acht Jahre nach dem Release und kurz vor der Veröffentlichung des Nachfolgers eine Herausforderung, aber alles andere als unmöglich.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Auch abseits der beiden Megaseller ist Nintendo noch mit anderen Konsolen in der Top 10 der am meisten verkauften Konsolen aller Zeiten vertreten.

Der Game Boy schafft es mit 118.690.000 verkauften Exemplaren auf Platz 4, die Wii belegt den siebten Platz und kommt auf starke 101.630.000 Verkäufe.

Welche Nintendo-Konsole ist euer Liebling?

Wir wollen heute von euch wissen, welche Nintendo-Konsole euch am meisten begeistert hat. War es die super erfolgreiche Switch, oder doch ein Modell, das sich weniger gut verkauft hat? Für unsere Umfrage unterscheiden wir dabei in Handhelds und stationären Konsolen.

Außerdem packen wir die Generationen stets zusammen, unterscheiden beim DS also nicht etwa in Lite, DSi und XL. Wenn euch eine bestimmte Iteration, wie beispielsweise der 2DS aber besonders gut gefallen hat, schreibt uns das gerne in die Kommentare!

Die Nintendo Switch schafft es aufgrund ihres Dualen-Prinzips sogar in beide Kategorien. Wir sind gespannt, ob sie sich auch in beiden Gruppen weit vorne behaupten kann.

Wie sind schon gespannt, welche Konsolen bei euch ganz weit oben landen und ob sich euer Geschmack mit der Erfolgsliste deckt. Spannend wird zudem auch, ob die Switch 2 in ein paar Jahren ebenfalls ganz weit oben in dieser Liste steht, oder ob sie im schlimmsten Fall das Schicksal der Wii U teilt – wovon wir allerdings wahrlich nicht ausgehen.

Wir verbinden mit vielen der oben genannten Konsolen wohlige Erinnerungen an unsere Jugend und auch heute holen wir die ein oder andere Konsole noch gerne raus, um alte Klassiker erneut zu zocken.

Aber was ist mit euch? Verratet uns gerne, für welche Modelle ihr gestimmt habt und warum. Welche Erinnerungen und Spiele verbindet ihr mit den Konsolen? Benutzt ihr sie auch heute noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!