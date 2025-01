Diese 10 Switch 2-Spiele wünscht ihr euch am meisten - und ganz oben thronen gleich zwei dicke Open World-Brocken

In unserer Umfrage wollten wir wissen, was ihr ganz unbedingt auf der Switch 2 zocken möchtet.

Wie die Switch 2 aussieht, wissen wir jetzt, in welchen Spielen wir aber auf der neuen Nintendo-Konsole versinken können – das bleibt weiterhin weitgehend ein Rätsel. Zumindest abgesehen von ein paar wenigen Namen.

Wesentlich mehr Infos über das Lineup dürften wir am 2. April bekommen, während der Nintendo Direct zur Switch 2 erhalten. Wir wollten aber trotzdem schon mal wissen, welche Spiele bei euch ganz oben auf dem Wunschzettel stehen.

Diese 10 Spiele wollt ihr auf der Switch 2 sehen

Platz 10: Diesen Platz teilen sich gleich drei Titel, die exakt dieselbe Anzahl an Stimmen von euch erhalten haben: neues 2D Mario (3%, 160 Abstimmungen) , Pokémon Schwarz/Weiß-Remake (3%, 160 Abstimmungen) , Pokémon Karmesin/Purpur-Nachfolger (3%, 160 Abstimmungen)

Diesen Platz teilen sich gleich drei Titel, die exakt dieselbe Anzahl an Stimmen von euch erhalten haben: neues 2D Mario , Pokémon Schwarz/Weiß-Remake , Pokémon Karmesin/Purpur-Nachfolger Platz 9: neues Animal Crossing (3%, 204 Abstimmungen)

neues Animal Crossing Platz 8: neues 2D Donkey Kong (3%, 209 Abstimmungen)

neues 2D Donkey Kong Platz 7: neues Xenoblade Chronicles (3%, 210 Abstimmungen)

neues Xenoblade Chronicles Platz 6: neues Starfox (5%, 306 Abstimmungen)

neues Starfox Platz 5: neues F-Zero (6%, 337 Abstimmungen)

neues F-Zero Platz 4: Metroid Prime 4 (8%, 477 Abstimmungen)

Interessant ist, dass zwar zwei Taschenmonster-Wünsche vertreten sind, das bereits angekündigte Pokémon-Legenden: Z-A aber nicht in eure Top Ten geschafft hat.

Platz 3: Mario Kart 9 (12%, 733 Abstimmungen)

Dass es ein neues Mario Kart geben wird, ist nicht nur sicher, wir konnten auch überraschenderweise gleich im ersten Switch 2-Trailer einen Blick auf den potenziellen Hit werfen. Die wenigen gezeigten Spielszenen haben sogar schon für einige Schlussfolgerungen uns Spekulationen ausgereicht.

Wir wissen beispielsweise schon, dass bei Mario Kart 9 ganze 24 Fahrer und ein neues Item am Start sein werden.

Platz 2: neues Open World-Zelda (14%, 872 Abstimmungen)

Ein Nachfolger zu Breath of the Wild und Tears of the Kingdom wurde zwar bisher noch nicht angekündigt, aber es scheint nur logisch, dass wir diesen auf der Switch 2 sehen werden. Zumal die neue Konsole ja dann auch ein ordentliches Leistungs-Plus bieten dürfte, das der Open World zugutekommen würde.

Platz 1: neues 3D Open World Mario (16%, 990 Abstimmungen)

Platz 1 ist keine Überraschung. Ein Insider hat schon im Jahr 2023 von einem neuen 3D-Mario mit einer offenen Spielwelt berichtet. Es soll sich dabei nicht um eine Odyssey-Fortsetzung handeln, sondern um einen kompletten Neustart.

Und selbst falls das neue 3D-Mario doch ohne Open World daherkommen sollte, dürften die meisten Spieler*innen dem Titel sehnlich entgegenfiebern.

Hattet ihr diesen Ausgang der Umfrage erwartet oder vermisst ihr einen Titel in der Top Ten? So wie beispielsweise Kollege Kevin, der einfach nicht fassen kann, dass Silksong gar nicht auftaucht.