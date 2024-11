In Elden Ring gibt's jetzt den beliebtesten Dark Souls-Hub - Fans machen's möglich und so cool sieht er aus

Melina dürfte nicht schlecht staunen, wenn sie das sieht.

Hubs sind in Souls-Spielen ein wirklich wichtiges Element. Schließlich stellen sie unseren sicheren Hafen in einer extrem feindseligen Welt dar. Zudem sind sie auch eine wichtige Anlaufstelle, weil sich dort nach und nach nützliche und interessante NPCs sammeln, die uns beispielsweise Dinge verkaufen, Waffen verbessern oder Quests an die Hand geben.

In Elden Ring ist unser Rückzugsort die Tafelrundfeste, zu der wir ab einem bestimmten Punkt im Spiel beamen können. Eine Mod tauscht das Gebäude mit den holzverkleideten Wänden jetzt aber gegen einen Dark Souls-Hub, an den viele Fans immer wieder besonders gerne zurückgekehrt sind.

Majula statt Tafelrundfeste: So macht sich der Dark Souls 2-Hub in Elden Ring

Dark Souls 2 ist unter Fans ein ziemlich polarisierender Ableger der Reihe, das gilt aber nicht für das Hub-Areal, das sich in der Community besonderer Beliebtheit erfreut. Während andere Rückszugsorte eher auf ein Gebäude fokussiert oder teilweise eben auch nur auf Innenräume beschränkt sind, verschlägt es uns in Dark Souls 2 in ein kleines Dorf hoch auf den Klippen über dem Meer.

An Majula schätzen Fans vor allem die gemütliche Atmosphäre, die einen Kontrast zu den fiesen Gefahren darstellt, die überall in der Welt lauern. Neben der Optik sorgt dafür vor allem die musikalische Untermalung. Das Majula-Thema ist so meditativ und reduziert, dass es einfach sofort entspannend wirkt.

Die Mod "Majula Hub", die auf dem Portal Nexus Mods verfügbar ist, sorgt jetzt dafür, dass ihr das auch in Elden Ring genießen könnt, zumindest auf PC. Das Schöne daran ist, dass in dem alternativen Hub auch die NPCs aus der Tafelrundfeste sinnvoll platziert wurden. Der Hub ist also nicht nur Kulisse, sondern auch voll funktional.

Nexus Mods ist ein Portal, auf dem ihr euch die Mod kostenlos herunterladen könnt. Dafür braucht ihr lediglich einen Account. Für diesen müsst ihr nur zahlen, wenn ihr eine schnelle Downloadgeschwindigkeit wollt.

Im Video des Fans, der die Mod erstellt hat, könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Ihr startet hier natürlich auch nicht an einem Ort der Gnade, sondern, passend zum Dark Souls-Setting an einem Leuchtfeuer. Danach gibt's einen Abstecher zu Figuren wie dem Schmied Hewg, Diallos und Gideon Ofnir. Dieser wechselt im Spielverlauf sogar seinen Platz, empfängt uns anfangs vor dem Haus, bevor wir ihn an seinem Schreibtisch vorfinden.

Auch Türen, die sich nur mit Steinschwertschlüsseln wurden integriert. Beide Spielwelten sind wirklich stimmig miteinander verknüpft und der weite Blick über das Meer passt richtig gut ins Zwischenland.

Welcher ist euer liebster Hub in den Souls-Spielen von FromSoftware?

Aber jetzt sind wir natürlich neugierig auf die Meinung der GamePro-Community. Seid ihr auch alle Majula-Fans oder fühlt ihr euch in einem anderen Hub mehr zu Hause?

In unsere Umfrage haben wir nicht nur die Hubs der Dark Souls-Spiele aufgenommen, sondern wollten auch auf Bloodborne, Sekiro und "Prototyp" Demon's Souls nicht verzichten. Wir sind gespannt, welcher Rückzugsort bei euch das Rennen macht.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, was ihr an eurem gewählten Hub besonders schätzt, aber natürlich auch, wie euch Majula in Elden Ring gefällt.