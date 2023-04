Bequem, leistungsstark und lizenziert für die PS5™ - Das ist das neue Forta-Headset von Trust

Was ist das Forta? Das Forta von Trust ist ein günstiges Headset, das speziell für Gamer auf Sonys PlayStation 5 ausgelegt ist. Es ist offiziell von Sony lizenziert und bietet neben gepolsterten Bügeln und Over-Ear-Ohrmuscheln auch ein abnehmbares Mikrofon sowie ein 1,2 Meter langes Kabel zum Anschluss. Das Headset funktioniert aber auch auf dem PC und der PS4.

Was ist Trust? Der Hersteller Trust brachte schon 2020 das populäre Headset GXT 488 Forze auf den Markt. Dieses leistungsstarke und günstige Gerät war damals das meistverkaufte Gaming-Headset und wurde durchschnittlich mit 4,4 Sternen bewertet. Jetzt will Trust 2023 mit dem Nachfolgemodell Forta diesen Erfolg wiederholen.

Gute Gründe, sich das Forta-PS5-Headset zu holen

Das Forta von Trust bietet drei unschlagbare Gründe, warum jeder, der ein kostengünstiges Headset mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, hier glücklich wird. Egal ob er auf der PS5-Konsole zockt oder nicht.

Es ist bequem

Das wichtigste Merkmal eines guten Headsets ist der Tragekomfort. Denn was hilft der geilste Sound, wenn einem nach einer Stunde die Ohren und der Kopf wehtun? Hier braucht ihr euch aber beim Forta keine Sorgen zu machen. Das Headset verfügt über weiche Polster, sowohl am Bügel, als auch an den beweglichen Ohrmuscheln. Da drückt und zwickt nix!

Mit dem Forta bekommt ihr ein hochwertiges Headset mit optimaler PS5-Unterstützung.

Dazu kommen noch ein 1,2 Meter langes Verbindungskabel sowie Lautstärkeregler direkt am Gerät. Darüber hinaus könnt ihr das Mikrofon direkt mit einem Knopf stummschalten. Das Mikrofon lässt sich abnehmen und verfügt über eine praktische Geräuschunterdrückung.

Das Forta ist mit PS5- und PS4-Konsolen sowie dem PC kompatibel und lässt sich durch einfaches Plug-and-Play sofort in Betrieb nehmen.

Es bietet starke Leistung

Das Forta bietet starke Hard- und Software. Leistungsstarke 50-mm-Treiber sowie die Technologie 3D-Audio sorgen dafür, dass ihr voll ins Spiel eintaucht. Das Forta versetzt euch so mitten ins Getümmel. Wer auf Immersion und Atmosphäre steht, kommt hier auf seine Kosten.

Das Mikrofon bietet obendrein Rauschunterdrückung und sorgt so dafür, dass ihr klar und deutlich zu verstehen seid. Das ist gerade bei kompetitiven Spielen, wie Shootern oder MOBAs, von großem Vorteil.

Es ist umweltfreundlich und günstig

Bei der Herstellung des Forta achten die Entwickler bei Trust auf eine gute Umweltbilanz. Deswegen werden die Geräte teilweise aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Bei dem Forta werden bis zu 85 % des verwendeten Kunststoffs recycelt. Das schont die Umwelt und gibt euch ein gutes Gefühl beim Zocken.

Die umweltfreundliche Bauart sorgt auch für einen Geldbeutel-freundlichen Preis. Das Forta ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von nur 59,99 Euro ein Headset mit gutem Preis-Leistung-Verhältnis. Das Gerät gibt es in den Farben Schwarz und Weiß im Handel.

Wenn ihr euch das neue, starke Forta-Headset von Trust zulegen wollt, dann wartet nicht länger und holt es euch hier.