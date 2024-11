Berühmter Tech-Youtuber baut PC, der "PS5 Pro-Killer" werden sollte, und scheitert kläglich an seinem Vorhaben

Linus hat versucht einen leistungsfähigen PC auf PS5 Pro-Niveau zu bauen. (Bildquelle: Linus Tech Tips / Youtube)

Linus von Linus Tech Tips kann es einfach nicht lassen. Bereits vor ein paar Monaten hat er einen PC zusammengebaut, der beweisen sollte, dass die "PS5 tot ist". Viel Erfolg hatte er damit nicht, im Anschluss gab es sogar eine verbale Watschen von Sonys Tech-Guru Mark Cerny, der seit der PS4 an den Architekturen PlayStation-Konsolen werkelt.

Der berühmte Youtuber ließ sich davon aber nicht beirren und versuchte es bei der PS5 Pro erneut. Schließlich ist die Mid Gen-Konsole laut zahlreicher Kritiker*innen maßlos überteuert, ein Budget-PC müsste also leichtes Spiel haben, oder?

Kann es ein 700 Dollar-PC wirklich mit der PS5 Pro aufnehmen?

Die Voraussetzungen waren für Linus bei seinem neuen Video eigentlich deutlich besser als noch im März. Wie er selbst sagt, könne er ja "den alten PC nehmen und einfach eine neue Grafikkarte hineinstecken".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Damals musste er aber schon ordentlich schummeln und griff vollständig auf Gebrauchtteile zurück:

Und dieses Mal? Nun ja, machte er es unfairerweise genauso, immerhin wollte er nicht nur mit der PS5 Pro gleichziehen, sondern zum gleichen Preis mehr Performance liefern.

Damit das funktioniert, hat er sich folgende Teile herausgesucht:

CPU: Intel Core i5-12400F

Intel Core i5-12400F GPU: AMD 7800 XT

AMD 7800 XT Mainboard: ASROCK B660M

ASROCK B660M RAM: 16 Gigabyte G.Skill Ripjaws V

16 Gigabyte G.Skill Ripjaws V SSD: Western Digital SN850 2TB

Western Digital SN850 2TB Gehäuse: NZXT H510 Mid-Tower

NZXT H510 Mid-Tower Netzteil: Corsair CX750 mit 750 Watt

Insgesamt käme er somit auf 655 Dollar, also knapp 45 Dollar weniger als die PS5 Pro in den USA kostet, wobei je nach Bundesstaat noch einmal Steuern hinzugerechnet werden. Beim PC wurden jedoch auch keine Versandkosten berechnet und es fehlt an einigen elementaren Bestandteilen:

es wurde kein Wi-Fi 7-Modul verbaut

Windows muss noch extra gekauft werden

Zubehör wie Controller und Kabel fehlen

Davon abgesehen sind die beiden Systeme preislich jedoch auf einem ähnlichen Niveau, wobei der Gebrauchtfaktor logischerweise eine große Rolle spielt. Wären alle Teile neu gekauft worden, läge der PC bei 900 Dollar. Es hätten aber auch noch günstigere Komponenten ohne einen Blick auf den Zustand für 535 Dollar gekauft werden können.

11:45 PS5 Pro im Technik-Check: Für wen lohnt sie sich?

Autoplay

Deshalb ist der Linus-PC kein PS5 Pro-Killer

Nach dem Zusammenbau ging es dann an Spiele-Tests in Ratchet & Clank: Rift Apart, The Last of Us Part 1 und Dragon Age: The Veilguard. Im filmischen Naughty Dog-Meilenstein waren PC und PS5 Pro auf Augenhöhe, in den anderen beiden Spielen gab es auf dem PC dann aber ein paar FPS-Probleme.

In Ratchet & Clank stürzten die Frametimes hin und wieder nach unten, so dass der Titel kurzzeitig auf 40 fps fiel. Auf der PS5 Pro läuft das tolle Action-Spiel hingegen mit glatten 60 fps.

In Dragon Age: The Veilguard gab es dann Probleme mit Rucklern bei aktiviertem VSync, erst als die Funktion abgeschaltet wurde, lief der RPG-Titel besser, dafür aber mit auffälligem Tearing und immer noch nicht auf dem Niveau der PS5 Pro.

Linus geht darüber hinaus noch auf einen weiteren Punkt ein: HDR. Ohne großartige Einstellungen sei die erweiterte Farbdynamik hervorragend auf der PS5 Pro, am PC hingegen erschreckend blass. Je nach System sei HDR am PC immer noch fummelig und Windows als Betriebssystem helfe mit seiner undurchdachten Implementierung auch nicht gerade.

Ganz generell zeichnet sich die Konsole mit einer komfortablen Nutzung aus und vom Stromverbrauch wollen wir erst gar nicht anfangen. Die PS5 Pro verschlingt gerade einmal etwas mehr als Hälfte der PC-Grafikkarte allein unter Volllast. Die Energieeffizienz beim Zocken ist auf der PlayStation also weitaus höher.

Dafür punktet ein PC mit höherer Flexibilität, günstigeren Spielepreisen und kostenlosem Multiplayer. Aber damit kommen wir wieder zu einer Grundsatzfrage, die je nach Nutzer*in unterschiedlich beantwortet werden kann.

Hat der PC jetzt die PS5 Pro gekillt? Nein, da ist sich auch Linus jetzt sicher. Die gewählte PC-Konfiguration liefert viele Möglichkeiten, im Gaming hatte die PS5 Pro aber regelmäßig die Nase vorn. Und das, obwohl der Youtuber selbst zugibt, mit den Gebrauchtteilen gemogelt zu haben.

Wozu würdet ihr eher greifen? Zum Linus-PC oder einer PS5 Pro?