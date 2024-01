Wi-Fi 7: Der neueste WLAN-Standard ist da und das müsst ihr dazu wissen

Wi-Fi 7 kommt, setzt aber auch neue Hardware voraus: Mit PS4 und PS5 wird es nicht funktionieren.

Wi-Fi 7 läutet ein neues Zeitalter des noch schnelleren Internets ein. Zumindest, wenn ihr in den nächsten Monaten und Jahren die richtigen Geräte einsetzt. Der neue WLAN-Standard ist jetzt jedenfalls offiziell fertig und wird lizenziert. Was das genau bedeutet und was sich ändert, klären wir hier.

Wi-Fi 7: Was ist das und wieso könnte ich das brauchen?

Ein neuer WLAN-Standard: In englischsprachigen Ländern nennt sich WLAN Wi-Fi und international gibt es für diese Technik natürlich bestimmte Standards. Die garantieren, dass alle Geräte miteinander harmonieren, funktionieren und das gewünschte Ergebnis liefern.

Jetzt noch besser: Wi-Fi 7 soll sich bereits seit dem Jahr 2021 in der Entwicklung befinden und laut der Wi-Fi-Alliance hat das Warten nun ein Ende. Der neue Standard ist jetzt fertig und kann demnächst dann hoffentlich auch flächendeckend eingesetzt werden.

Das steckt drin: Vor allem eine höhere Geschwindigkeit beziehungsweise Bandbreite für das WLAN. Alle Geräte, die den neuen Wi-Fi 7-Standard unterstützen, können sich in Zukunft besser verbinden und schneller mehr Daten auf einmal herunterladen.

Die genauen technischen Daten findet ihr hier:

Statt wie bisher mit Wi-Fi 6E nur 9.6Gbps Durchsatz zu haben, sind mit Wi-Fi 7 stolze 46Gbps möglich. Allerdings hängt das auch vom Frequenzspektrum der Funkübertragungen ab und dabei haben wir in Deutschland im Vergleich zu etwa den USA noch das Nachsehen. Hier wird nämlich nur der Bereich von 5.925 bis 6.425 MHz freigegeben, woanders sind aber bis zu 7.125 MHz erlaubt.

Wo wird es unterstützt? Bisher sind nur einige wenige Geräte bereit für den neuen WLAN-Standard. Das umfasst zum Beispiel einzelne Router, Android-Smartphones wie das Google Pixel 8 oder Notebooks. iPhones und der Großteil aller anderen Geräte setzen aber noch auf Wi-Fi 6 und 6E, den Nachfolger. Das dürfte sich aber bald ändern.

Software-Updates braucht es auch: Aktuell sieht es so aus, als würde Windows 10 nicht mit Wi-Fi 7 funktionieren, bei Windows 11 müsste das aber ein Update regeln. Dasselbe gilt natürlich für die Betriebssysteme eurer Handys, mit der Hardware allein ist es nicht getan. Ohne geht es aber auch nicht. Die PS5 unterstützt beispielsweise nur Wi-Fi 6, aber das könnte sich bei neuen Hardware-Revisionen natürlich auch noch ändern.

Noch ziemlich früh: Wi-Fi 7 geht jetzt zwar an den Start, ist aber noch weit davon entfernt, der dominierende Standard zu sein. Bevor ihr euch also direkt einen neuen Router und ein neues Handy kauft, könnt ihr noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen und abwarten, was noch so alles kommt.

Habt ihr schon Geräte, die Wi-Fi 7 unterstützen und wollt ihr auf den neuen Standard umsatteln?