Resident Evil 4 Remake ist für uns das beste Horrorspiel der letzten zehn Jahre - aber seht ihr das auch so?

Until Dawn war seinerzeit enorm beliebt - aber schafft es das Spiel in eure Top-Platzierungen?

Was wäre eine Horrorwoche ohne eine Wahl des besten Horrorspiels? Na klar – nur halb so cool. Deswegen haben wir das auch nicht vergessen. Mit eurer Hilfe suchen wir den Titel, der euch in den letzten zehn Jahren am meisten beeindruckt hat.

Von Alan Wake bis Visage: Welches Spiel war am besten?

Wenn ihr euch jetzt fragt "Warum nur der letzten zehn Jahre, auch davor kamen super viele coole Horrorspiele raus!?", können wir das vollkommen nachvollziehen. Der wichtigste Grund, warum wir uns hier auf die letzte Dekade konzentrieren, ist die schiere Masse an Titeln.

Die Liste ist nämlich so schon ziemlich lang und umfasst ganze 39 ausgewählte Titel. Darunter befinden sich auch Spiele, die der eine oder die andere vielleicht nicht als klassisches Horror-Game eingestuft hätte. Generell gilt aber: Sobald ein Spiel Horror- oder Grusel-Elemente beinhaltet, ist es für die Auswahl qualifiziert.

Ist dieser Aspekt also erfüllt und das Spiel in den letzten zehn Jahren erschienen, könnt ihr dafür abstimmen. Insgesamt könnt ihr bis zu drei Votes verteilen. Ist ein Titel, den ihr gern dabeihättet, nicht gelistet, schreibt ihn in die Kommentare.

Und jetzt wird es spannend, stimmt fleißig ab:

In den letzten zehn Jahren sind viele tolle Horror-Spiele erschienen und wir sind schon gespannt, welche Titel am Ende auf dem Siegertreppchen landen. Gute Chancen hat die Resident Evil-Reihe, denn die ist nicht nur sehr beliebt, sondern auch ganze fünfmal vertreten.

Im Rahmen der Horror-Themenwoche findet aktuell auch unsere Resident-Evil-Meisterschaft statt, in der die einzelnen Teile gegeneinander antreten und ihr entscheidet, welcher Ableger der beste ist. Schaut gern mal vorbei und stimmt mit ab.

Oben verlinkt findet ihr unser Ranking der besten Horrorspiele und zudem noch die neuesten Artikel aus unserer Themenwoche. Außerdem haben wir hier den Übersichtsartikel verlinkt, in dem ihr alle wichtigen Informationen zur Themenwoche erfahrt.

Schreibt uns gern in die Kommentare, für welches Spiel ihr abgestimmt habt und wieso? Welche anderen Titel haben euch die Entscheidung erschwert und auf welche kommende Titel freut ihr euch besonders?