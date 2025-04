Die 7 besten Horrorspiele für Anime-Fans: Diese gruseligen Titel werden euch noch in euren Träumen heimsuchen

Hier findet ihr 7 tolle Horrorspiele für Anime-Fans.

Anime-Fans haben es nicht immer leicht in der Welt der Videospiele. Manchmal ploppt hier und da ein richtig gutes Lizenzspiel wie Dragon Ball Z: Fighters oder die Naruto Ultimate Ninja-Reihe auf, viele Titel versinken jedoch oft im Mittelmaß.

Zum Glück müssen sich Anime-Fans nicht immer auf lizenzierte Spiele basierend auf bestehenden Marken beschränken. Immerhin existieren ja auch eine Vielzahl von Spielen, die vom Anime-Stil inspiriert sind oder das gewisse Anime-Feeling gut einfangen.

Darunter gelten auch schaurig schöne Horrorspiele im Anime-Look, die vielleicht auf den ersten Blick harmlos aussehen, euch aber sicherlich den einen oder anderen Albtraum beim Spielen bescheren.

Im Rahmen unserer Horror-Themenwoche stellen wir euch sieben der besten Horrorspiele im Anime-Stil vor, die den Horror-Liebhaber*innen und Anime-Fans unter euch sicher gefallen werden.

Corpse Party

Release: 2021

2021 Genre: Survival-Horror, Adventure

Survival-Horror, Adventure Plattformen: PC (Steam), Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

PC (Steam), Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Entwickler: MAGES

MAGES Triggerwarnungen: Gewalt, vulgäre Sprache, Blut, anzüglicher Inhalt und erschreckende Szenen

Darum geht’s: Eine Gruppe aus Oberschüler*innen erzählt sich eines Nachts bei einer Schulfeier Horrorgeschichten. Aufgrund einer urbanen Legende kommt die Klassensprecherin Ayumi Shinozaki auf die Idee, das sogenannte “Sachiko Ever After”-Ritual durchzuführen, damit die Freundschaft der Truppe auf ewig bestehen bleibt. Alle Anwesenden, einschließlich des Hauptcharakters Satoshi Mochida, willigen ein und sie führen das Ritual aus.

Kaum ist das Ritual beendet, spürt die Gruppe ein merkwürdiges Erdbeben und wird kurz darauf voneinander getrennt. Die getrennten Teenager wachen in einer Art Paralleluniversum auf und finden sich plötzlich in einer verlassenen Grundschule wieder.

Bei der Grundschule handelt es sich um die “Heavenly Host”, an der mysteriöse und groteske Morde stattgefunden haben.

Die Grundschule wird zum großen Übel der Truppe von heimtückischen Geistern heimgesucht, die den Protagonisten nach dem Leben trachten und nach Rache aus sind. Getrennt voneinander muss die Gruppe um Satoshi und Ayumi einen Weg zurück in ihre eigene Dimension finden, die anderen retten und dem Albtraum der Heavenly Host-Grundschule entkommen.

Mad Father

Release: 2012

2012 Genre: Survival-Horror, Rollenspiel

Survival-Horror, Rollenspiel Plattformen: PC (Steam), Nintendo Switch

PC (Steam), Nintendo Switch Entwickler: Sen

Sen Triggerwarnungen: Gewalt, Blut und erschreckende Szenen

Darum geht’s: Aya Drevis ist ein elfjähriges Mädchen, das mit ihrem Vater Alfred und ihrer Haushälterin Maria in einem großen Haus in Süddeutschland lebt. Ayas Mutter ist bereits vor den Ereignissen des Spiels an einer Krankheit gestorben.

Aya ist sich bewusst, dass ihr Vater mithilfe von Maria im Keller an anderen Menschen Experimente durchführt und sie sogar umbringt. Das junge Mädchen weiß ebenfalls von der Affäre zwischen ihrem Vater und Maria während ihre Mutter noch am Leben war, dennoch liebt sie ihn und verurteilt ihn für seine Taten nicht.

Am Todestag ihrer Mutter findet Aya jedoch ein weiteres schreckliches Geheimnis über ihren Vater heraus: Er wollte sie umbringen und zu einer seiner Puppen machen, wie er es in der Vergangenheit mit vielen anderen Kindern getan hat. Er möchte ihre “Schönheit” für immer versiegeln. Ihre Mutter wusste vor ihrem Tod davon und wollte mit Aya fliehen, bevor sie von Alfred getötet wurde.

Nun muss die elfjährige Aya einen Weg finden, ihrem Vater zu entkommen und aus dem Haus zu fliehen. Dabei trifft sie auf eine Vielzahl der Opfer, die Alfred auf dem Gewissen hat und die auch ihr feindlich gesinnt sind.

World of Horror

Release: 2023

2023 Genre: Rollenspiel, Roguelite

Rollenspiel, Roguelite Plattformen: PC (Steam), Nintendo Switch, PS4 und PS5

PC (Steam), Nintendo Switch, PS4 und PS5 Entwickler: Paweł Koźmiński

Paweł Koźmiński Triggerwarnungen: anzügliche Inhalte

Darum geht’s: World of Horror ist ein Roguelite-RPG, das große Inspiration von dem legendären Horror-Mangaka Junji Ito (Uzumaki) schöpft. Als Spieler*in müsst ihr innerhalb eines Spieldurchlaufs fünf Mysterien lüften und einen der “alten Götter” in einem Leuchthaus besiegen.

Dabei darf die “Doom”-Anzeige nicht 100% erreichen, da dann sofort einer dieser Götter beschworen wird und der Spieler oder die Spielerin sich auf gewisse Einschränkungen beim Spielen einstellen muss. Jeder "alte Gott" bringt dabei einzigartige Fähigkeiten mit sich, die den Spielfluss stark beeinflussen können.

Es kommen viele Kreaturen aus japanischen Legenden und Horror-Geschichten im Spiel vor, wie die Kuchisake-Onna. Die urbane Legende zur Kuchisake-Onna besagt, dass sie sich potentiellen Opfern zeigt und ihnen die Frage stellt, ob sie wunderschön ist. Bei der falschen Antwort wird das Opfer mit einer scharfen Schere getötet oder die Zunge herausgeschnitten.

MiSide

Release: 2024

2024 Genre: Psychologischer Horror, Adventure, Simulation

Psychologischer Horror, Adventure, Simulation Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Entwickler: AIHASTO

AIHASTO Triggerwarnungen: Blut, Gewalt und erschreckende Szenen

Darum geht’s: Jeden Tag kümmert ihr euch in der namensgebenden Life Sim-App um die weibliche Protagonistin Mita. Es wird mit ihr gekocht, gespielt, gesprochen, der Haushalt gemacht und sogar Geschenke werden munter ausgetauscht. Immer mehr steigt ihre Zuneigung euch gegenüber und Mita möchte mit dem User “für immer” zusammen sein.

Plötzlich werdet ihr als User auf unerklärliche Weise in das Spiel und in die Welt von Mita hineingezogen. Immerhin will sie auf "ewig" mit dem Avatar zusammen sein. Während zu Beginn alles noch "normal" und friedlich scheint, passieren mit der Zeit immer mehr merkwürdige und unheimliche Dinge rund um Mita. Auch Mita selbst verhält sich mit der Zeit immer komischer und besessener gegenüber dem User.

Doki Doki Literature Club

Release: 2017

2017 Genre: Psychologischer Horror, Visual Novel, Dating-Sim

Psychologischer Horror, Visual Novel, Dating-Sim Plattformen: PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X, Playstation 4/5

PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X, Playstation 4/5 Entwickler: Team Salvato

Team Salvato Triggerwarnungen: Self-harm, Suizid, Blut, Gewalt, flickernde Bilder, Missbrauch, anzügliche und sexuelle Inhalte

Darum geht’s: Ihr schlüpft in die Rolle eines namenlosen Oberschülers, der dem Buchklub der Schule beitritt – aber nicht aus Interesse zur Literatur oder um Gedichte zu schreiben, sondern aus Einsamkeit. Der Protagonist ist auf der Suche nach seiner großen Liebe und eine der weiblichen Mitglieder des Clubs ist sein Schwarm.

Mit jedem neuen Tag, an dem er die vier Mädchen des Clubs näher kennenlernt, offenbart der Hauptcharakter weitere düstere Geheimnisse und es kommt sogar zu unvorhergesehenen und überaus verstörenden Situationen. Sayori, Natsuki, Yuri und besonders Monika scheinen hinter ihrem unschuldigen Aussehen nämlich etwas zu verbergen.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo

Release: 2023

2023 Genre: Visual Novel

Visual Novel Plattformen: PC (Steam), Nintendo Switch, iOS und Android

PC (Steam), Nintendo Switch, iOS und Android Entwickler: Square Enix

Square Enix Triggerwarnungen: Suizid, Missbrauch, Gewalt, erschreckende Szenen

Darum geht’s: Paranormasight führt euch ins Tokyo (Sumida) der 1980er-Jahre. Shogo Okiie ist ein gewöhnlicher Büroangestellter, der sich mitten in der Nacht mit seiner Freundin Yoko Fukunaga auf einem Spielplatz trifft.

Yoko liebt das Okkulte und will mit Shogo einer der urbanen Geisterlegenden der Stadt auf die Schliche gehen. Obwohl er nicht an Übernatürliches wie Geister oder Flüche glaubt, hat er auf Yokos Anfrage eingewilligt und hilft ihr bei ihren Untersuchungen. Seine Meinung ändert sich jedoch rasant, als Yoko etwas Grauenvolles zustößt und er Zeuge eines Geisterfluchs wird.

Er ist nicht die einzige Person in Honjo, die merkwürdige und übernatürliche Phänomene erlebt. Abseits von Shogo sind noch eine Vielzahl weiterer Figuren betroffen. Darunter fällt ein Detektiv-Duo, das einer Reihe mysteriöser Todesfälle auf den Grund geht, eine Oberschülerin, die die Wahrheit hinter dem Selbstmord ihrer Freundin herausfinden will und eine trauernde Mutter, die ihren Sohn verloren hat.

Signalis

Release: 2022

2022 Genre: Survival-Horror, Sci-Fi, Top-Down Shooter

Survival-Horror, Sci-Fi, Top-Down Shooter Plattformen: PC (Steam), Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4

PC (Steam), Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4 Entwickler: rose-engine

rose-engine Triggerwarnungen: Gewalt und erschreckende Szenen

Darum geht’s: In einer alternativen Zukunft existiert die Nation Eusan, die sich vom eusanischen Imperium losgelöst hat und seit längerem im Krieg steht. Die Nation entwickelte sogenannte Replikas, biosynthetische Klone, die als Arbeiter und Soldaten eingesetzt werden.

Ester ist eine dieser Replikas und die Hauptfigur des Spiels. Sie wacht eines Tages an Bord eines abgestürzten Schiffes auf und macht sich auf die Suche nach dem menschlichen Piloten. Dabei trifft sie auf seltsame Kreaturen, erlebt übernatürliche Situationen und muss schnell feststellen, dass sie sich in einer Notsituation befindet.

Weitere nennenswerte Horror-Spiele im Anime-Stil

The Witch’s House MV

Ib

Omori

Slay The Princess

Code Vein

Danganronpa

The Coma

Death Mark

Falls euch unsere Top-Auswahl noch nicht genügend Gänsehaut beschert hat, haben wir hier noch weitere nennenswerte Horrorspiele für Anime-Liebhaber*innen, die auf jeden Fall einen Blick wert sind.

