Die Horror-Themenwoche auf GamePro: Das erwartet euch in den nächsten Tagen bei uns

Zieht euch warm an. In den kommenden Tagen ist Gänsehaut angesagt.

Liebe Horrornasen und alle, die beim Thema Gruselspiele nur mal ganz vorsichtig um die Ecke spicken wollen: In der kommenden Woche gibt es auf GamePro jede Menge Gänsehaut-Stoff in unserer Horror-Themenwoche, präsentiert von WOW.

Euch erwarten also täglich neue Artikel, die wir für euch nach und nach hier in der Übersicht auflisten, damit ihr nichts verpasst.

Wann findet die Horror-Themenwoche auf GamePro statt? Vom 14. bis zum 20. April

Diese Themen erwarten euch in der kommenden Woche

Unsere Themenwoche dreht sich um alles, wobei es uns potenziell eiskalt den Rücken runterlaufen kann. Vertreten sind ganz klassische Horror-Marken wie Resident Evil und Silent Hill, kleine Geheimtipps, aber auch Spiele, die zwar nicht im engeren Sinne zum Genre zählen, aber Grusel-Motive oder Schockmomente mitbringen, wie The Last of Us mit seinem Zombie-Setting.

Neue Titel wie das kürzlich veröffentlichte Karma: The Dark World stehen genauso auf dem Programm wie geliebte alte Klassiker. Und wir bleiben auch nicht einzig in der Welt der Videospiele. Natürlich haben wir auch die neue Staffel der The Last of Us-Serie im Blick und verraten euch, welche Horror-Animes sich am meisten lohnen.

Ihr seid gefragt!

Während der ganzen Woche wollen wir euch jedoch nicht nur von unseren Eindrücken, Vorfreudetiteln und Lieblingsspielen berichten, sondern auch wissen, was die GamePro-Community vor Angst schlottern lässt.

Ihr dürft euch beispielsweise auf Umfragen und Quizrunden freuen und wir freuen uns, wenn ihr zahlreich teilnehmt!

Was bedeutet "präsentiert von WOW"?

Wie bereits in früheren Themenwochen, haben wir auch dieses Mal einen Partner in Form von WOW gefunden. Was das Sponsoring bedeutet, und was nicht, wollen wir euch erklären.

Was heißt "präsentiert von WOW"? Im Kern heißt es, dass ihr neben unseren Artikeln ein Widget findet, das auf die Kooperation hinweist und euch zurück zu dieser schicken Übersicht und ein paar anderen Artikeln aus der Themenwoche führt. Zudem wird es ein paar (deutlich gekennzeichnete) Advertorials in den kommenden Tagen geben.

Was das Sponsoring nicht bedeutet: Es bedeutet nicht, dass alle Artikel unter dem Horrorwochen-Banner von WOW gekauft oder überhaupt irgendwie beeinflusst wurden. Advertorials (also bezahlte Artikel) tragen diese Woche, wie sonst auch, immer den Zusatz [Anzeige] in der Überschrift und sind deutlich als Werbung gekennzeichnet. Sie werden außerdem nicht vom Redaktionsteam von GamePro.de geschrieben oder von Freelancern, die redaktionelle Texte zu dieser Themenwoche beitragen.

Was ist mit Artikeln, in denen es um die The Last of Us-Serie geht? Sofern ein Artikel nicht explizit mit [Anzeige] gekennzeichnet ist, hat das Sponsoring keinerlei Auswirkung oder Einfluss auf den Artikel.

Warum machen wir das? Themenwochen sind in der Regel sehr aufwendig. Sie fressen sehr viel Zeit, sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung und kommen immer "on top" zu unserem normalen Tagesgeschäft (News, Specials, Tests, usw.). Daher werden wir sehr oft ausgebremst in dem, was wir gerne machen würden und was realistisch für uns machbar ist. Zudem schwebt als werbefinanzierte Seite immer die Frage "lohnt sich dieser Artikel für uns?" im Raum. Ein Sponsoring nimmt einen Teil dieses Drucks weg.

Es ermöglicht uns, auch Themen auf die Seite zu bringen, die vielleicht nur einen kleinen Teil unserer Leser*innen interessiert oder bestimmte Nischen anspricht und für die im normalen Alltag vielleicht kein Platz gewesen wäre. Kurz: Wir können noch mehr coole Inhalte für euch erstellen.

