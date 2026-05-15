Eines der besten Mittelalter-Rollenspiele: Diesen PS5-Hit gibt's jetzt richtig günstig im Angebot!

In dieser offenen Mittelalter-Spielwelt genießt ihr echte Freiheit.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der besten Mittelalter-Spiele, das die PS5 zu bieten hat, günstig im Angebot abstauben. Für das Open-World-Rollenspiel, das so viel Freiheit bietet wie kaum ein anderer Vertreter seines Genres und im PlayStation Store aktuell noch immer 49,99€ kostet, zahlt ihr dort jetzt nicht mal mehr 18€. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler nicht. Hier findet ihr ihn:

Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch einige weitere Schnäppchen für PS5 abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Große Schlachten und echte Freiheit: Das ist das Mittelalter-Rollenspiel für PS5!

2:08 Mount & Blade 2: Bannerlord - Singleplayer-Gameplay: Kampagnen-Karte, Städte, Kämpfe und viel mehr mehr

Wir sprechen von Mount & Blade 2: Bannerlord, einer ungewöhnlichen Mischung aus Action-Rollenspiel, Strategie und Open-World-Sandbox, deren Spielprinzip an den Klassiker Sid Meier's Pirates erinnert. Das bedeutet: Um die Story und die Quests geht es hier nicht wirklich, obwohl es zumindest Letztere durchaus gibt. Stattdessen könnt ihr machen, was ihr wollt, und dadurch eure eigene Rolle schaffen und selbst Geschichte schreiben.

Beispielsweise könnt ihr Handel treiben, als Anführer einer Räuberbande Karawanen ausrauben oder für eines der verschiedenen Reiche kämpfen, die die Spielwelt unter sich aufgeteilt haben. Die Welt reagiert dabei dynamisch auf all eure Reaktionen: Die Reiche führen nämlich auch ohne euer Zutun Krieg, rauben Dörfer aus und belagern Städte. Euer Eingreifen verschiebt jedoch schnell das Kräftegleichgewicht, sodass manche Reiche wachsen und andere schrumpfen.

Mount & Blade 2 lässt euch mit einem ganzen Heer in den Kampf ziehen, zu Pferd und zu Fuß.

Zu Beginn des Spiels seid ihr zwar noch ziemlich schwach und wehrlos, mit der Zeit rüstet ihr jedoch nicht nur euren eigenen Charakter auf, sondern sammelt auch eine schlagkräftige Truppe von Untergebenen um euch. Diese bewegt ihr auf einer Übersichtskarte durch die Welt. In Kämpfen (und optional auch in Städten und Dörfern) wechselt ihr dann in die Third- oder First-Person-Perspektive und greift direkt mit eurer Figur in die Schlacht ein.

In den Schlachten (die auch im Multiplayer viel Spaß machen!) prallen oft Heere mit hunderten Kämpfern aufeinander, die maximale Schlachtgröße liegt bei 1000 Einheiten. Trotzdem machen eure eigenen Aktionen dabei noch immer einen signifikanten Unterschied, zumal ihr euren Truppen rudimentäre Befehle geben könnt. Besonders spektakulär sind zudem die Belagerungsschlachten, mit schwerem Gerät wie Katapulten und Trebuchets hat Mount & Blade II hier im Vergleich zum Vorgänger noch mal deutlich zugelegt.

Alles in allem ist Mount & Blade II nicht nur das richtige Spiel für alle, die Lust auf große Schlachten haben, sondern auch für all jene, die ein Rollenspiel wollen, in dem sie ihre Rolle selbst bestimmen und tatsächlich Einfluss auf die Welt nehmen können, statt sie nur wie ein Tourist zu bereisen und ihre Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Falls für euch bei einem Rollenspiel eine gute Geschichte das Wichtigste ist, seid ihr hier jedoch an der falschen Adresse.