Perfekt für Comics und Manga: Der beste Kindle mit Farb-Display ist im Angebot

Ein E-Reader bietet jede Menge Vorteile und der Kindle Colorsoft gehört zur wahren Königsklasse. Momentan ist das Gerät auf Amazon im Angebot.

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Elias Mohr
15.05.2026 | 08:01 Uhr


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Besonders für Comic-Fans ist das Angebot für den Kindle Colorsoft interessant. Besonders für Comic-Fans ist das Angebot für den Kindle Colorsoft interessant.

Es wird wärmer draußen und die Bäume tragen wieder ein sattes Grün. Was gibt es da Besseres, als es sich mit einem Buch auf dem Balkon, im Stadtpark oder im Urlaubsflieger bequem zu machen und ein bisschen zu schmökern? Wem gedruckte Bücher aber zu schwer und zu umständlich sind, der kann zu einem E-Reader greifen, und einer der besten ist auf Amazon im Angebot.

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Amazons Kindle kann auch Farbe

Und das gar nicht mal so übel. Auf dem Kindle Colorsoft Signature Edition sehen Farben knackig und kontrastreich aus, und Comics fühlen sich so an, als hättet ihr tatsächliches Papier in der Hand. Wer also regelmäßig in die Comicwelten von Marvel, DC oder anderer Graphic Novels abtaucht, dann ist das aktuelle Angebot genau das Richtige.

E-Reader können schon lange mehr als nur normale Bücher. E-Reader können schon lange mehr als nur normale Bücher.

Wer also regelmäßig Comics, Manga oder Bilderbücher liest, eventuell auch mit dem eigenen Nachwuchs, der sollte den Standard-Kindle gleich links liegen lassen und zum Kindle Colorsoft greifen. Das gilt besonders, wenn ihr im Urlaub gerne lest und euch Gewicht sparen, oder die oft höheren Preise für gedruckte Bücher nicht bezahlen wollt.

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Was die Signature Edition zusätzlich zu bieten hat

Das Angebot gilt gerade nur für den Kindle Colorsoft Signature Edition. Dieser hat einige zusätzliche Funktionen, die im Standard-Modell fehlen.

  • Speicher: Mit 32 GB ist der interne Speicherplatz bei der Signature-Variante verdoppelt.
  • Beleuchtung: Die Beleuchtung des Displays erfolgt beim Signature automatisch und passt sich den Lichtverhältnissen der Umgebung an. Beim Standard-Modell müsst ihr die Helligkeit selbst einstellen.
  • Aufladen: Die Signature Edition kann auch kabellos aufgeladen werden, das Standard-Modell hat dieses Feature nicht.

Das sind zwar alles eher Komfort-Features, aber lohnen sich aus meiner Sicht trotzdem, vor allem da der Aufpreis nicht wirklich der Rede wert ist.

Die beste Alternative zum Kindle Colorsoft

Wer wegen der Bindung an den Kindle Store oder anderen Gründen nicht auf einen E-Reader von Amazon setzen will, dem bieten sich mittlerweile zahlreiche Alternativen. Meine Empfehlung ist der Pocketbook Verse Pro Color.

Auch Pocketbook weiß, wie man einen guten E-Reader baut. Auch Pocketbook weiß, wie man einen guten E-Reader baut.

Der hat nicht nur ein offenes Betriebssystem und ist damit komplett plattformunabhängig, er bietet auch darüber hinaus fast alles, was der Kindle Colorsoft bietet, ist aber günstiger, selbst mit dem aktuellen Angebot auf Amazon.

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