Eines der besten Mittelalter-Spiele für PS5: Bildschönes Action-Abenteuer jetzt zum Top-Preis im Angebot abstauben!

Es gibt nicht viele PS5-Spiele mit Mittelalter-Setting, die eine so packende Atmosphäre bieten wie dieses.

Gerade könnt ihr euch eines der sowohl schönsten als auch besten PS5-Spiele im Mittelalter-Setting günstig im Sonderangebot schnappen. Das atmosphärische Action-Adventure, das euch ins Jahr 1349 schickt, kostet bei Amazon jetzt nur noch 19,99€. Laut Vergleichsplattformen findet ihr aktuell nirgendwo einen besseren Preis. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Wie lange der Deal noch gilt, verrät Amazon bislang leider nicht. Übrigens bekommt ihr bei dem Händler gerade auch noch einige weitere PS5-Spiele günstig im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Eine bildschöne Reise in eine finstere Welt: Das bietet das Mittelalter-Spiel für PS5

Seine Spielwelt setzt A Plague Tale: Requiem hervorragend in Szene.

Es geht hier um A Plague Tale: Requiem, den Nachfolger des Überraschungshits A Plague Tale: Innocence, der euch erneut in eine düstere Version des französischen Mittelalters schickt. Nachdem Amicia und ihr kleiner Bruder Hugo im Vorgänger vor der Inquisition geflohen sind, wollen sie sich jetzt eigentlich in der wunderschönen Landschaft der Provence ein neues, ruhiges Leben aufbauen. Doch schon bald werden sie dort von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Die Präsentation und die dichte Atmosphäre sind die größten Stärken des Action-Adventures: Einerseits setzt A Plague Tale: Requiem das mittelalterliche Setting prachtvoll in Szene, mit grünen Wiesen und Wäldern, idyllischen Stränden und eindrucksvoller Architektur. Durch den Kontrast dazu kommt desto besser zur Geltung, wenn das Spiel andererseits stellenweise richtig düster und geradezu eklig wird, etwa mit halb verrotteten, von Fliegen und Ratten umschwärmten Leichenbergen.

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

Autoplay

Das Gameplay bietet wie im ersten Teil eine Mischung aus Erkundung, Rätseln, Schleichen und Action, bietet diesmal aber mehr Vielfalt, unter anderem deshalb, weil Amicia nun auch gut mit einer Armbrust umgehen kann und zudem Alchemie beherrscht, wodurch sie beispielsweise Feuer ausbrechen lassen kann. Auch Hugos übermenschliche Fähigkeiten sind noch einmal stärker geworden.

Insgesamt ist A Plague Tale: Requiem trotzdem kein Spiel, das man sich primär für die Spielmechaniken holen sollte. Wer jedoch Lust auf ein packendes und bildschönes Mittelalter-Abenteuer hat, sollte definitiv mal einen Blick riskieren, vor allem zum günstigen Angebotspreis.