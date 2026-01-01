Eines der besten Piratenspiele für PS5: Diesen ungewöhnlichen Action-Hit aus 2025 könnt ihr jetzt im Top-Angebot abstauben!

Dieses PS5-Spiel bietet alles, was ein Piratenabenteuer braucht - wenn auch auf recht schräge Art und Weise.

Gute Piratenspiele für PS5 sind eher Mangelware. Für alle, die von Skull an Bones enttäuscht waren, ist 2025 allerdings eine tolle Alternative erschienen, die zwar in mancherlei Hinsicht ungewöhnliche Wege geht, aber dennoch alles bietet, was ein richtiges Piratenabenteuer braucht. Jetzt könnt ihr euch das PS5-Spiel bei Amazon günstig im Angebot schnappen, aktuell bekommt ihr 57 Prozent Rabatt auf den UVP:

Der Deal hat kein festes Ablaufdatum, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Außerdem sind günstige Spiele bei Amazon auch gerne mal sehr schnell ausverkauft, schon deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten. Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch so einige weitere PS5-Spiele aus 2025 im Angebot abstauben, die Übersicht findet ihr hier:

Seeschlachten, Schwertkampf & Schätze: Das bietet das Piratenabenteuer für PS5

7:01 Eins der besten RPGs 2024 bekommt ein Spin-Off und macht uns zum Piratenkapitän in Hawaii

Autoplay

Wir sprechen hier von Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, das mit einer globalen Durchschnittsbewertung von ansehnlichen 81 Punkten laut OpenCritic eines der besten Piraten-Spiele seit Assassin's Creed: Black Flag ist. Der Anfang 2025 erschienene Ableger der Yakuza-Reihe hat allerdings ein ganz anderes Setting, als man von Piratenabenteuern gewohnt ist. Ihr spielt den ehemaligen Yakuza Goro Majima, der nach einem Schiffbruch mit Gedächtnisverlust an einem einsamen Strand erwacht.

Da er eine Augenklappe trägt, kommt Goro zu dem Schluss, dass er ein Pirat sein muss, und schreitet direkt zur Tat: Ihr schnappt euch ein eigenes Schiff, eine Crew und jede Menge Waffen und macht ab sofort nicht nur die Meere rund um das moderne Hawaii unsicher, sondern geht auch an Stränden voller Hotels und Touristen in den Nahkampf. Das tut ihr aber nicht ziellos, sondern in der Hoffnung, einen legendären Schatz zu finden.

Die Nahkämpfe in Pirate Yakuza in Hawaii werden spektakulär in Szene gesetzt.

Spielerisch bekommt ihr haufenweise Action geboten: Im Nahkampf spielt sich Pirate Yakuza in Hawaii mit seinen Kombos und Spezialattacken ähnlich wie ein Hack&Slash-Actionspiel im Stil von Devil May Cry, wobei Goro sowohl mit zwei Säbeln gleichzeitig als auch mit bloßen Fäusten ordentlich austeilen kann. Auch Schusswaffen gibt es und auf See bekommt ihr natürlich richtige Schlachten mit Kanonen und der Möglichkeit, feindliche Schiffe zu entern.

Außerdem bietet Hawaii eine erstaunliche Anzahl an verborgenen Inseln und geheimen Verstecken. Obwohl das typische historische Setting fehlt, bekommt ihr hier also trotzdem alles geboten, was ein gutes Piratenspiel haben sollte. Fans von Piraten-Action und Spielen wie Assassin's Creed: Black Flag, die auch eine ordentliche Portion Humor und eine völlig überdrehte Inszenierung vertragen können, sollten deshalb unbedingt mal einen Blick riskieren, vor allem jetzt zum günstigen Preis.