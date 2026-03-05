Dieses kreative PS5-Rennspiel habt ihr 2025 sträflich ignoriert, jetzt könnt ihr es günstig abstauben!

Dieses PS5-Rennspiel macht einige Dinge anders als die Konkurrenz.

Erst Ende Oktober 2025 und somit vor gut vier Monaten ist ein Rennspiel-Geheimtipp für PS5 erschienen, der eine Menge kreativer Ideen bietet, welche ihr so in keinem anderen PS5-Racer bekommt. Viel Aufmerksamkeit hat es dennoch nicht bekommen. Das ist traurig für die Entwickler, hat für euch aber auch etwas Positives, denn dadurch könnt ihr den noch jungen Arcade-Racer bereits günstig abstauben. Bei Amazon kostet er jetzt nur noch 19,99€:

Nicht das richtige Spiel für euch? Dann könnt ihr bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Rennspiele aus 2025 günstiger bekommen. Hier eine Auswahl:

Open World, Kreativität & Crashes: Das ist der Rennspiel-Geheimtipp für PS5!

2:34 In Wreckreation trifft die rasante Burnout-Action auf die kreative Freiheit von Trackmania

Autoplay

Es geht hier um Wreckreation, das eine Art geistiger Nachfolger der in den 2000ern so beliebte Arcade-Racer-Reihe Burnout sein soll. An die alten Erfolge anzuknüpfen, ist dem Studio jedoch leider nicht gelungen. Die Verkaufszahlen scheinen eher bescheiden auszufallen und auch die Bewertungen sind nur mittelmäßig. Trotzdem ist Wreckreation zumindest jetzt zum Schnäppchenpreis einen Blick wert, zumal es einiges bietet, was ihr so nirgendwo sonst bekommt.

Oberflächlich handelt es sich um einen Arcade Racer ganz im Stil eines Burnout Paradise, mit einer großen Open World, in der ihr herumfahrt und dabei auf Rennen und andere Herausforderungen stoßt. Dabei legt Wreckreation viel Wert auf spektakuläre Crashes und bietet sogar Modi, die sich ganz aufs Ausschalten von Gegnern konzentrieren. An die Zerstörungsorgie eines Wreckfest kommt Wreckreation zwar nicht heran, aber es bietet doch mehr als die üblichen Open-World-Rennspiele.

In Wreckreation könnt ihr die Spielwelt auf eindrucksvolle Weise verändern.

Was Wreckreation wirklich einzigartig macht, ist jedoch die Möglichkeit, eigene Rennen zu erstellen und sogar die Strecken zu verändern, indem ihr beispielsweise Rampen, Hindernisse oder sogar Loopings und andere halsbrecherische Windungen einbaut. Indem ihr die Open World erkundet und Sammelobjekte entdeckt, schaltet ihr neue Möglichkeiten frei, die Spielwelt umzugestalten. Im Online-Multiplayer könnt ihr eure Kreationen mit anderen teilen und sie an euren surrealen Konstrukten verzweifeln lassen.

Warum Wreckreation trotzdem alledem kein Hit geworden ist? Das könnte daran liegen, dass die Open World sich eher wie ein Sandkasten zum kreativen Austoben und weniger wie eine lebendige Welt anfühlt, oder auch daran, dass die Optik nicht an aktuelle Konkurrenten wie ein Forza Horizon 5 oder gar 6 heranreicht. Trotzdem hat das Arcade-Rennspiel eben auch viel zu bieten, und zumindest dann, wenn ihr seine kreative Seite zu schätzen wisst, solltet ihr ihm eine Chance geben.