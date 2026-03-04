4K-Drohne samt VR-Brille und Controller: Sieht nach Cyberware aus und ist jetzt im Angebot!

Geniale Drohnen samt VR-Brillen und Bewegungssteuerung sind jetzt im Angebot: die DJI Neo 2 und DJI Avata 2.

Warum noch selbst die Kamera halten? 2026 ist das Jahr, in dem wir uns beim Wandern, Biken oder Skaten einfach filmen lassen – und zwar in 4K. Mit der neuen DJI Neo 2 wird die KI-Drohne mit automatischer Folgefunktion endlich erwachsen, während die Avata 2 für mich weiterhin auf dem Thron für FPV-Drohnenpilotinnen und -Piloten sitzt.

Beide Drohnen sind jetzt im Amazon-Angebot, und zwar in einer ganz speziellen Fassung: zusammen mit einer passenden VR-Brille von DJI! So könnt ihr die Drohnen fliegen wie nie zuvor.

DJI Neo 2: Drohnen-Revolution mit KI für die Hosentasche?

Die neue DJI Neo 2 schlägt in eine ganz besondere Kerbe. Sie ist so klein, dass sie auf eurer Handfläche starten und landen kann, aber lasst euch von ihrer Größe nicht täuschen: Mit omnidirektionaler Hinderniserkennung ist sie deutlich smarter als so manch andere ausgewachsene Drohne. Ihr könnt sie einfach per Gestensteuerung losschicken, und sie folgt euch dank ActiveTrack auf Schritt und Tritt, während sie 4K-Material mit bis zu 100 fps liefert.

Gewicht: Nur ca. 151 g

Nur ca. 151 g Speicher: 49 GB interner Speicher für stundenlange Aufnahmen.

49 GB interner Speicher für stundenlange Aufnahmen. Sensor: 1/2-Zoll Sensor mit verbesserter Blende (f/2.2) für bessere Lichtausbeute.

1/2-Zoll Sensor mit verbesserter Blende (f/2.2) für bessere Lichtausbeute. Sicherheit: Rundumschutz durch integrierte Propellerkäfige.

Dieses Teil ist perfekt für alle, die keine Lust auf sperriges Equipment und schweres Gepäck haben, aber trotzdem Aufnahmen machen wollen, wie sie vorher kaum möglich waren. Das Beste: Mit ihrem Fliegengewicht von unter 250 Gramm ist in Deutschland und der EU kein Drohnenführerschein nötig!

Das perfekte Upgrade: Goggles N3 und die DJI Fly More Combo

Was die Neo 2 in der Fly More Combo so spannend macht, ist die Einbindung der DJI Goggles N3. Damit verwandelt sich die Selfie-Drohne in einen ernstzunehmenden FPV-Winzling. Der neue digitale Sendeempfänger sorgt dafür, dass die Reichweite und Stabilität der Übertragung auf einem Niveau liegen, das man früher nur von deutlich größeren FPV-Drohnen kannte.

Auch mit der VR-Brille auf den Augen könnt ihr selbstverständlich alle nötigen Einstellungen an eurer Drohne vornehmen.

Was bedeutet FPV bei Drohnen? FPV steht für First Person View. Viele von euch werden den Begriff von Videospielen kennen, in denen man die eigene Spielfigur nicht von außen (= "Third Person View") sieht, sondern mit der Sicht "aus den eigenen Augen". Bei einer FPV-Drohne seht ihr das Live-Bild der Drohnenkamera direkt durch eine Videobrille (Goggles). Es fühlt sich so an, als würdet ihr selbst im Cockpit der Drohne sitzen, was eine extrem präzise Steuerung und ein immersives Fluggefühl ermöglicht.

Immersion pur: DJI Avata 2 und die DJI Goggles 3

Wenn euch die DJI Neo noch zu brav ist, dann markiert die Avata 2 den Punkt, ab dem es so richtig ernst wird. Ihr liegen in der beliebten Fly More Combo statt der DJI Goggles N3 die DJI Goggles 3 bei und die bringt beachtliche Vorteile mit. Ihr seht das Bild der Drohne direkt vor euren Augen auf hochauflösenden Micro-OLED-Displays. Durch die Real View-Funktion könnt ihr sogar eure Umgebung wahrnehmen, ohne die Brille abzusetzen. Das erhöht den Bedienkomfort im Einsatz natürlich drastisch.

Im Tiefflug über Berg und Tal: Die DJI Avata 2 macht nicht nur fantastische Aufnahmen, sondern auch noch extrem viel Spaß beim Fliegen.

FPV-Drohne mit 4K-Kamera und intuitiver Steuerung

Technisch spielt die Avata 2 in einer ganz anderen Liga als herkömmliche Kameradrohnen. Der vergrößerte 1/1,3-Zoll-Bildsensor fängt Details auch bei schwierigsten Lichtverhältnissen sauber ein und liefert stabilisierte 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde – wohlgemerkt samt HDR. Besonders spannend ist die Steuerung über die DJI Motion 3. Anstatt mit zwei Sticks zu hantieren, lenkt ihr die Drohne durch natürliche Handbewegungen.

Überzeugt euch jetzt selbst von dieser beeindruckenden Drohne im Angebot.