Das ist neben R2-D2 der wahrscheinlich wichtigste Star-Wars-Droide und sein LEGO-Set ist gerade reduziert

Der kleine Ball steht R2-D2 in so gut wie nichts nach.

Es müssen nicht immer die großen LEGO-Sets mit abertausenden von Teilen sein, wenn es Klemmbausteine geht. Manchmal liegt die Schönheit im kleinen und mal ehrlich: Nicht jeder von uns hat genug Platz in seiner Wohnung um dort einen riesigen Sternenzerstörer inklusive Vitrine unterzubringen. Wie gut, dass es auch genug kleinere Sets von LEGO Star Wars gibt, wie diesen niedlichen BB-8 aus der Sequel-Trilogie, den ihr gerade im Angebot bekommt.

LEGO Star Wars muss weder groß noch teuer sein

Der kleine BB-8 nimmt weder viel Platz ein, noch ist er besonders kompliziert aufzubauen. Man merkt sofort, dass der Droide nicht nur als Dekoelement gedacht ist, sondern in erster Linie zum Spielen konzipiert wurde.

Denn genau wie im Film kann der kleine Ball hin und her rollen und bewegt dabei sogar gleichzeitig seinen Kopf mit. Die Vorderseite des Droiden kann aufgeklappt werden und enthält einen ausfahrbaren Feuerzeug-Arm, mit der die ikonische Szene aus Star Wars Episode VII nachgestellt werden kann.

Bei diesem Preis gibt sich BB-8 gleich mal selbst einen Daumen hoch.

Wenn gerade nicht mit dem Droiden gespielt wird, gibt er eine schöne Deko für das Regal oder den Schreibtisch ab. Insgesamt besteht das Set aus 569 Teilen und ist damit recht schnell und einfach aufgebaut. Neben dem Droiden selbst liegt dem Set auch eine Infotafel mit einem Steckbrief über BB-8 bei. Außerdem ist daneben Platz für die LEGO-Minifigur des Droiden, die ebenfalls beiliegt.

Wenn ihr also auf der Suche nach einem Ostergeschenk für kleine Star Wars Fans seid, ihr selbst einer seid, oder einfach nur nach einer schicken Deko sucht, die mehr kann, als nur putzig aussehen, dann könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Das gilt besonders, wenn ihr keine Lust habt, mehrere Stunden in den Aufbau zu investieren.

Über dieses Geschenk dürfte sich so gut wie jeder Star Wars Fan freuen.

Schon vor dem Start der Frühlingsangebote gibt es LEGO günstiger

Vor kurzem hat Amazon angekündigt, dass am 10. März die erste große Sale-Aktion des Jahres startet, die tausende von Angeboten beinhalten soll. Um euch diese Frühlingsangebote so richtig schmackhaft zu machen, sind vereinzelt schon jetzt einige Produkte reduziert. Auch das Set von BB-8 zählt dazu, ich rechne aber damit, dass wir zum Start noch wesentlich mehr Angebote auf LEGO-Sets sehen werden.