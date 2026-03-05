Besitzt das Aussehen einer Apple-Watch und kostet weniger als 60€ – Xiaomis Kassenschlager gibt es zum Hammerpreis!

Ich liebe das Design der Apple Watch, doch sie ist mir einfach zu teuer. Diese Alternative von Xiaomi kostet keinen Schein und sieht auch noch genau so aus.

Man sitzt morgens völlig gerädert am Küchentisch, der Kaffee schmeckt wie eingeschlafene Füße und der Daumen scrollt schon wieder völlig ferngesteuert durch die drei Apps, die man eh schon zehnmal durch hat. Der Tag rauscht dann einfach an einem vorbei – arbeiten, nach Hause pendeln, kurz aufs Sofa fallen und auf einmal 22 Uhr. Irgendwo dazwischen blitzt dann dieser winzige Gedanke auf, dass man eigentlich doch mal den Hintern hochkriegen und ein bisschen aktiver werden wollte. Aber unser innerer Schweinehund drückt uns jedes Mal wieder gnadenlos zurück in die Kissen. Genau für solche Momente gibt es smarte Helfer, und das Xiaomi Smart Band 9 Pro ist da gerade ein echter Lichtblick.

Sieht aus wie aus der Zukunft, reißt aber kein Loch in den Geldbeutel

Wer von euch hat nicht schon mal im Vorbeigehen sehnsüchtig auf diese teuren Uhren mit dem Apfel geschielt? Man steht im Laden, fummelt an dem Armband rum und denkt sich, dass das schon ein ziemlich cooles Spielzeug wäre. Aber wenn man dann auf das Preisschild guckt, bekommt man direkt Schnappatmung, weil das Ding einfach so viel kostet wie ein Wochenendtrip nach Prag.

Xiaomi hat da zum Glück den Schuss gehört und beweist, dass das Ganze auch viel günstiger geht, ohne dass man am Ende mit einer billigen Plastikuhr aus dem Kaugummiautomaten rumläuft. Das Smart Band 9 Pro kommt mit einem richtig schicken, großen AMOLED-Display. Selbst wenn im Hochsommer die Sonne voll aufs Display knallt, müsst ihr nicht die Augen zusammenkneifen, um zu checken, ob ihr heute schon genug Schritte gesammelt habt oder wieder zig Nachrichten ignoriert.

Genau an solchen Dingen scheitern die meisten anderen billigen Tracker nämlich gnadenlos. Und weil Abwechslung einfach Laune macht, könnt ihr euch das Ziffernblatt auch noch jeden Tag komplett neu zusammenbasteln.

Wenn mich jemand nach einer Preis-Leistungs-Smartwatch fragt, dann führt kein Weg an der Xiaomi Smart Band 9 Pro vorbei.

Mit der Smartwatch macht Training einfach Spaß

Das Geniale an dem Teil ist aber, dass es euch nicht einfach nur stumpf irgendwelche Zahlen an den Kopf wirft. Es geht überhaupt nicht darum, euch mit erhobenem Zeigefinger zu triezen, dass ihr jetzt gefälligst Hochleistungssportler werden müsst. Stattdessen hält euch das Band eher liebevoll den Spiegel vor und zeigt euch schwarz auf weiß, wie euer Alltag wirklich aussieht.

Es sagt quasi: Guck mal, so wenig bewegst du dich eigentlich, aber mit ein paar kleinen Anpassungen könnten wir das total leicht ändern. Dadurch kommt die Motivation plötzlich von ganz alleine, weil man sich eben nicht von einem sturen Computerprogramm gezwungen fühlt.

Ich lege das Ding wirklich jedem ans Herz, weil ihr hier für einen absoluten Witzpreis ein Werkzeug bekommt, das euren Körper wirklich analysiert und euch nicht nur sinnlose Schrittzahlen ausspuckt, die eher wie die Lottozahlen vom Wochenende wirken. Ihr lernt eure eigenen Muster kennen und bekommt Funktionen in die Hand gedrückt, für die man bei der Konkurrenz normalerweise ein halbes Vermögen auf den Tisch legen muss.

Ihr könnt die Uhr in verschiedenen Farben kaufen und die Armbänder sind auch ganz einfach zu wechseln.

Ein Akku aus der Champions League

Wenn wir über das Thema Akku bei Smartwatches reden, ist das ja normalerweise ein absolutes Trauerspiel. Meistens ist die Beziehung zwischen Uhr und Ladegerät so harmonisch wie das heimische WLAN, wenn man gerade einen Film streamen will – irgendwas zickt immer.

Aber hier ist das Xiaomi-Band wirklich eine absolute Legende. Drei dicke Wochen bei ganz normaler Nutzung macht das Ding locker mit. Selbst wenn ihr das GPS dauerhaft anwerft oder euch das Display permanent anzeigen lasst, kommt ihr immer noch ganz entspannt über eine Woche.

Vergleicht das mal mit der teuren Konkurrenz, die nach einem läppischen Tag schon wieder weinend am Tropf hängen will. Da wisst ihr irgendwann gar nicht mehr, wo ihr das Ladekabel überhaupt hingelegt habt.

