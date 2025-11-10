Eines der besten PS5-Spiele gibt's jetzt im Top-Angebot: Horror-Meilenstein mit 93 Punkten auf Metacritic zum Sparpreis sichern!

Nicht nur das beste Horrorspiel, sondern auch eines der besten PS5-Spiele überhaupt: Diesen AAA-Hit gibt's jetzt zum Sparpreis.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade das mit einem Metacritic-Score von 93 Punkten beste PS5-Horrorspiel überhaupt zum Top-Preis im Angebot abstauben – und zwar in der Gold Edition, die neben dem Hauptspiel auch ein DLC-Paket im Wert von 19,99€ (aktueller Preis im PS Store) sowie eine erstaunliche umfangreiche Story-Erweiterung enthält. Hier findet ihr den Deal:

Ihr wollt noch mehr packende PS5-Horrorspiele finden? Dann solltet ihr einen Blick auf diese Neuerscheinungen aus 2025 werfen:

Sekten, Monster & Survival: Das bietet das beste PS5-Horrorspiel überhaupt

0:40 Resident Evil 4 - Launch-Trailer zum Action-Horror-Remake

Es geht hier natürlich um das Resident Evil 4 Remake, das den ohnehin schon hervorragenden Horrorklassiker noch ein gutes Stück besser gemacht hat. Schließlich bietet die PS5-Version nicht einfach nur höhere Auflösung, sondern komplett neue Grafik mit neuen Licht und Schatteneffekten, die für eine noch viel packendere Atmosphäre sorgen. Außerdem wurde die Steuerung umfassend modernisiert, das Remake steuert sich nun wie ein aktueller Third Person Shooter.

Auch bei Story und Inszenierung gibt es ein paar Änderungen, im Wesentlichen bleibt das Setting aber natürlich gleich: Als Leon S. Kennedy reisen wir in ein kleines Dorf in Spanien, um dort nach der entführten Tochter des Präsidenten zu suchen. Dort stellen wir sehr schnell fest, dass mit den Dorfbewohnern etwas nicht stimmt, und werden fortan nicht nur von den Anhängern einer mysteriösen Sekte, sondern auch von bizarren Monstern gejagt.

8:30 Resident Evil 4: Separate Ways ist überraschend groß und richtig gut

Die Geschichte ist zwar spannend, fesselt aber eher durch B-Movie-Charme als durch geistreiche Wendungen. Die hohen Wertungen hat sich Resident Evil 4 in erster Linie durch das hervorragende Leveldesign zu verdanken, das uns hinter jeder Ecke unbeschreibliches Grauen vermuten lässt, mal zu Recht und mal zu Unrecht. Hinzu kommen das Gameplay, das genau die richtige Mischung aus Action, Erkundung und kleinen Rätseln liefert, und das stimmungsvolle Artdesign.

Alles in allem gelingt es dem Resident Evil Remake hervorragend, das Spielgefühl klassischen Survival-Horrors beizubehalten und zugleich trotzdem modern zu wirken. In dieser Version kann man den Horror-Klassiker deshalb sowohl Veteranen als auch Neulingen, die ihn bislang verpasst haben, nur wärmstens ans Herz legen.