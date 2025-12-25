Das beste Star-Wars-Spiel der letzten 20 Jahre gibt's jetzt im Angebot: Action-Kracher für PS5 zum Top-Preis schnappen!

  • Anzeige

Ein besseres Star-Wars-Spiel als dieses hat die PS5 bislang noch nicht zu bieten.

Gerade könnt ihr euch ein großes Star-Wars-Spiel, das im GamePro-Test eine Top-Wertung abgestaubt hat und wahrscheinlich das beste Spiel aus der Franchises seit Knights of the Old Republic (2003) oder wenigstens seit dem alten Battlefront 2 (2005) ist, günstig abstauben. Den Action-Hit gibt es jetzt unter anderem hier bei Amazon günstig im Sonderangebot:

Das beste Star-Wars-Spiel für PS5 jetzt im Angebot schnappen!

Prinzipiell läuft der Amazon-Deal noch bis zum 11. Januar, er könnte aber auch schon früher ausverkauft sein. Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot abstauben, darunter zum Beispiel das erst zwei Monate alte Action-Rollenspiel The Outer Worlds 2 und der Shooter-Hit Battlefield 6.

Lichtschwerter, Macht und sechs Planeten: Das ist der Star-Wars-Hit für PS5

Die Spielwelt von Star Wars Jedi: Survivor hat schon allein optisch eine Menge zu bieten. Die Spielwelt von Star Wars Jedi: Survivor hat schon allein optisch eine Menge zu bieten.

Es geht hier natürlich um Star Wars Jedi: Survivor, das mit 88 Punkten im GamePro-Test besser abgeschnitten hat als andere große Star-Wars-Spiele wie Star Wars Outlaws oder Star Wars Battlefront 2 und das unserer Meinung nach auch den Vorgänger noch einmal um ein gutes Stück übertrifft. Das liegt unter anderem an der Spielwelt: Diesmal kämpft ihr euch durch Gebiete auf sechs verschiedenen Planeten, die viel offener sind und mehr Raum zur Erkundung bieten.

Die Planeten sind mit viel Liebe zum Detail designt und strotzen nur so vor Star-Wars-Atmosphäre. Um richtige Open Worlds handelt es sich übrigens nicht. Wie schon Jedi: Fallen Order folgt auch der Nachfolger im Wesentlichen der Metroidvania-Formel mit einer verschachtelten Spielwelt voller Abkürzungen und versteckter Geheimnisse. Er erinnert damit an Spiele wie Dark Souls, ohne allerdings den Schwierigkeitsgrad eines richtigen Soulslikes zu erreichen.

Video starten 1:43 Neuer Patch für Star Wars Jedi: Survivor ist eine Offenbarung – der Performance-Modus im FPS-Check

Das größte Highlight von Star Wars Jedi: Survivor ist allerdings das Gameplay, und zwar vor allem die spannenden Lichtschwert-Duelle, die dank zusätzlicher Kampfstile und eines neuen Skilltrees noch mehr Komplexität bieten als im ersten Teil. Daneben stehen euch natürlich auch noch zahlreiche Machtkräfte zur Verfügung, um es mit den Sturmtruppen und zahlreichen anderen gefährlichen Kreaturen, die auf den fremden Planeten auf euch warten, aufnehmen zu können.

Selbst bei der Geschichte schlägt Star Wars Jedi: Survivor den Vorgänger, obwohl diese zunächst noch etwas schwer in Gang kommt. Die Performance-Probleme, die zum Release das Spielerlebnis noch getrübt haben, wurden übrigens längst durch Patches behoben. Es gibt also keinen Grund, länger mit dem Kauf zu zögern, vor allem zum aktuellen Angebotspreis:

