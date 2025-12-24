PS5-Rennspielhit aus 2025 jetzt im Top-Angebot – 89 Punkte: Kein Spiel hat in diesem Jahr packenderen Rennsport geliefert!

Wenn ihr realistischen Rennsport wollt, ist dieses Spiel mit 89 Punkten im GameStar-Test die erste Wahl.

2025 war zwar nicht das großartigste Jahr für PS5-Rennspiele, aber ein paar Hits gab es durchaus. Eines der besten Spiele laut globalen Kritikerwertungen ist eine realistische Simulation, die euch authentischen Rennsport und eine Menge Umfang liefert. Bei Amazon, wo sich der Hit seit dem Release Ende Mai konstant unter den PS5-Bestsellern hält, könnt ihr ihn euch jetzt zum halben Preis im Sonderangebot sichern:

Laut Amazon soll das Angebot noch bis zum 11. Januar laufen, es könnte aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, bekommt ihr bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere PS5-Rennspielhits günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Realistischer Rennsport mit dramatischer Geschichte: Das ist der PS5-Rennspielhit aus 2025

F1 25 bietet wie seine Vorgänger realistischen Rennsport, aber mit mehr Umfang und Langzeitmotivation.

Es geht hier um F1 25, das im Test unserer GameStar-Kollegen stolze 89 Punkte abgestaubt hat. Wie schon bei den vorherigen Teilen der erfolgreichen Reihe handelt es sich auch diesmal wieder um eine realistische Simulation, die den Rennsport wirklich ernst nimmt und jedes noch so kleine Detail möglichst authentisch simuliert, von der Reifentemperatur über Wetterverhältnisse bis hin zu Bodenbelägen. Umfangreiche Hilfsfunktionen sorgen dabei dafür, dass sich Neulinge nicht überfordert fühlen.

1:55 F1 25 im Trailer

Autoplay

Die hohe Wertung hat sich F1 25 unter anderem dadurch verdient, dass der beliebte Story-Modus wieder dabei ist, der dem Vorgänger gefehlt hat. Es handelt sich dabei um den dritten Teil der Kampagne Braking Point, die euch die Geschichte des Teams Konnersport erzählt, und zwar im Stil eines reißerisch inszenierten Sportdramas mit Soup-Opera-Elementen. Im Gegensatz zum Gameplay ist diese Geschichte weder realistisch noch ernstzunehmen, aber dafür sehr unterhaltsam.

Für die Langzeitmotivation sorgt aber nicht die Story, sondern unter anderem der Karriere-Modus, in dem ihr in die Rolle eines realen Formel-1-Fahrers schlüpfen könnt. Wie immer könnt ihr die Karriere sowohl allein als auch zu zweit im Koop spielen. Außerdem wurde im Vergleich zum Vorgänger der My-Team-Modus, in dem ihr euer eigenes Team aufbauen könnt, deutlich ausgebaut und liefert euch jetzt richtiges Management, in dem ihr Personal, Finanzen und Investitionen kontrolliert.