Tausende Switch- & Switch 2-Spiele jetzt im Angebot: Diese 10 Top-Deals des riesigen Nintendo eShop Sales dürft ihr nicht verpassen!

Die Nintendo eShops Festtagsangebote sind die perfekte Gelegenheit, sich günstig mit Spielen für Switch und Switch 2 einzudecken.

Im Nintendo eShop läuft gerade der alljährliche Festtags-Sale: Ihr könnt euch jetzt über 3500 Spiele für Switch und Switch 2 im Angebot sichern. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, darunter große Open-World-Hits, neu aufgelegte Rollenspiel-Klassiker und sogar das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Wer sich lieber selbst einen Überblick verschaffen will, findet die komplette Liste der Deals hier:

Viele der aktuellen Angebote enden übrigens schon am 31. Dezember. Dann wird es nämlich noch einmal neue Deals geben, die dann bis zum Ende des riesigen Sales am 11. Januar laufen. Es lohnt sich also, zu Silvester oder im neuen Jahr noch einmal vorbeizuschauen.

Minecraft

1:23 Minecraft-Trailer zeigt die Gefahren des Nethers

Minecraft wurde schon bald nach dem Release der ersten spielbaren Fassung im Jahr 2009 zu einem weltweiten Erfolg, in der Zwischenzeit ist das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten stetig weiter gewachsen und verbessert worden. Am Grundprinzip hat sich aber natürlich nichts geändert: Nach wie vor findet ihr euch in einer aus Blöcken aufgebauten Welt wieder, in der ihr allein oder gemeinsam im Multiplayer (lokal oder online) eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt.

Ihr könnte gewaltige Bauwerke, ganze Städte und auch komplexe technische Konstruktionen erschaffen. Spielt ihr im Überlebensmodus, müsst ihr dafür aber erst mal die nötigen Ressourcen sammeln. Für die wertvollsten Materialien müsst ihr dabei gefährliche Expeditionen hinaus in die weite Welt und in die tiefen, finsteren Höhlensysteme voller Monster unternehmen. Es gibt jedoch auch einen Kreativmodus, durch den ihr ganz ungestört bauen könnt.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Lust auf ein großes Open-World-Rollenspiel, das mal nicht in einer Fantasy-Welt angesiedelt ist? Dann könnt ihr euch jetzt Cyberpunk 2077 günstig für Switch 2 schnappen. Das in einer dystopischen Zukunft angesiedelte jüngste Spiel der The Witcher-Macher schickt euch in die düstere Großstadt Night City, wo ihr schonungslose, erwachsene Geschichten erlebt, in denen ihr immer wieder schwerwiegende Entscheidungen treffen müsst. Mit der Ultimate Edition, die das Add-on Phantom Liberty enthält, kommt noch ein neuer Stadtteil mit einer Agententhriller-Story hinzu.

Neben seinen erzählerischen Qualitäten und der hochwertigen Präsentation der gnadenlosen, atmosphärischen Spielwelt punktet Cyberpunk 2077 auch durch seine spielerische Freiheit: Zwar könnt ihr euch wie in einem First-Person-Shooter durch die Missionen ballern, aber oft sind Hacking, Schleichen oder Diplomatie die eleganteren Lösungen, zumal ihr damit rechnen müsst, dass jede eurer Aktionen weitreichende Folgen haben kann.

Just Dance 2026 Edition

Die Just Dance 2026 Edition liefert 40 neue Songs und einen neuen Party-Modus.

Das Jahr 2026 hat noch nicht mal begonnen und trotzdem bekommt ihr die erst im Herbst erschienene Just Dance 2026 Edition bereits 40 Prozent günstiger. Die jüngste Version von Ubisofts beliebtem Tanzspiel liefert 40 neue Songs, darunter aktuelle Hits und Klassiker der Pop-Geschichte. Mit dabei sind etwa „Hung Up“ von Madonna, „Houdini“ von Dua Lipa oder „All Star“ von Smash Mouth. Eine weitere Neuerung ist der Party-Modus für alle, die gern im Koop tanzen wollen.

Daneben bekommt ihr das übliche Paket aus verschiedenen Solo- und Multiplayer-Modi für bis zu sechs Personen. Während ihr im Herausforderungs-Modus beweisen könnt, wer von euch der beste Tänzer ist, ist der Workout-Modus ideal, um ein paar Kalorien zu verbrennen. In der Just Dance 2026 Edition ist übrigens ein kostenloser Monat im Abo-Dienst Just Dance+ enthalten, durch den ihr Zugang zu hunderten weiteren Songs bekommt.

EA Sports FC 26 Ultimate Edition

14:38 EA Sports FC 26 im Test: Mit dem neusten Teil überschreitet EA eine gefährliche Grenze

Mit EA Sports FC 26 könnt ihr euch den neuesten Teil der beliebten Fußballspielreihe jetzt schon zum halben Preis sichern, und zwar sogar in der Ultimate Edition, die euch neben zahlreichen In-Game-Extras mit handfesten spielerischen Vorteilen auch 4.500 FC Points im Wert von ungefähr 40€ liefert. Ansonsten wird euch wie immer ein umfangreiches Paket mit den verschiedensten Solo- und Multiplayer Modi sowie hunderten Vereinen aus dutzenden Ligen geliefert.

Aus Deutschland sind die 1. und 2. Bundesliga sowie die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga mit dabei, damit ihr die aktuelle Saison mit eurem Lieblingsverein nachspielen könnt. Die größten Fortschritte im Vergleich zum Vorjahr gibt es im Karrieremodus, denn hier wird euch nun eine Option für einen authentischerer Spielverlauf mit all den Unwägbarkeiten geboten, die auch den echten Fußball so spannend machen. Außerdem sorgen neue Events und Herausforderungen für mehr Abwechslung.

Sonic x Shadow Generations

1:12 Eins der besten Sonic-Spiele überhaupt bekommt ein Remaster mit neuen Inhalten

Die neue Switch 2-Version von Sonic x Shadow Generations, die unter anderem konstante 60 fps und sehr kurze Ladezeiten bietet, bekommt jetzt ihr schon 50 Prozent günstiger. Das Jump&Run besteht aus zwei Teilen: Der eine ist das Remaster des ursprünglich 2011 erschienenen Sonic Generations, das eine Sammlung von Neuauflagen der besten Sonic-Level aller Zeiten liefert. Jeden der Level gibt es in zwei Versionen: Einmal in traditionellem 2D und einmal in modernem 3D.

Der andere Teil ist eine ganz neue Kampagne mit Shadow in der Hauptrolle, der in die Vergangenheit reisen und dort erneut gegen seinen Erzfeind Black Doom antreten muss. Auch hier werden euch klassische Level jeweils in einer 2D- und einer 3D-Version geboten, jedoch wurden sie von Black Doom verändert. Obendrein gibt es nun eine mysteriöse neue Zentralwelt, die die Level miteinander verbindet und deren Geheimnisse ihr nach und nach erkundet.

Hogwarts Legacy

3:26 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt

Hogwarts Legacy könnt ihr euch nicht nur in der Switch-Version günstig schnappen, auch die neue und deutlich hübschere Switch 2-Fassung, die zudem kürzere Ladezeiten bietet und den Maus-Sensor der Joy-Con 2-Controller unterstützt, bekommt ihr jetzt bereits zum halben Preis. Das Open-World-Spiel lässt euch sowohl die berühmte Zauberschule Hogwarts als auch deren Umland mit wunderschönen Landschaften und dem malerischen Dörfchen Hogsmeade frei erkunden.

Allein dadurch ist Hogwarts Legacy bereits ein Muss für alle Harry-Potter-Fans. Doch auch das Gameplay ist stark: Mit 20 Kampfzaubern und den verschiedensten Tränken und magischen Gegenständen stehen euch in den Gefechten vielfältige taktische Möglichkeiten offen. Zudem gibt es in der Spielwelt so manches uralte Geheimnis zu erforschen, das selbst die Bücher und Filme nicht kennen, und auch der Alltag als Zauberschüler stellt euch vor viele knifflige Aufgaben.

The Witcher 3: Wild Hunt

9:12 The Witcher 3 auf der Switch - Eine technische Meisterleistung

The Witcher 3 bekommt ihr jetzt 75% günstiger. Somit bezahlt ihr nur noch 9,99€ für die (technisch übrigens sehr gelungene, wie ihr in obigem Video sehen könnt) Switch-Version eines der besten und erfolgreichsten Open-World-Rollenspiele überhaupt. Seine Beliebtheit verdankt das Action-RPG unter anderem seiner riesigen und stimmungsvollen Dark-Fantasy-Welt und den hervorragend geschriebenen Quests, die immer wieder Überraschungen und schwierige Entscheidungen bieten.

Als Hexer Geralt von Riva ist es eigentlich eure Aufgabe, gefährliche Monster zu erledigen. Diese müsst ihr jedoch oft erst durch richtige Detektivarbeit aufspüren und stellt dabei manchmal fest, dass sie gute Gründe für ihr Handeln haben und nicht so böse sind, wie zunächst gedacht. Kommt es zum Kampf, stehen Geralt neben seinen Schwertern verschiedene mächtige Zauber zur Verfügung, die ihr durch das umfangreiche Fortschrittssystem stetig weiterentwickeln könnt.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake

Mit dem DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake bekommt ihr zwei Rollenspiel-Klassiker in einer bildhübschen Neuauflage.

Ende Oktober ist mit DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake eine schicke Neuauflage der beiden Rollenspiel-Klassiker aus den 80ern erschienen, die ganz neue Grafik bietet und ähnlich wie Octopath Traveler detaillierte 3D-Umgebungen mit 2D-Figuren und Objekten verknüpft. Das führt zu einem Look, der angenehm nostalgisch und trotzdem modern wirkt. Auch Steuerung und User Interface wurden überarbeitet und sogar am Gameplay wurde das eine oder andere verbessert.

Trotzdem sind beide Spiele noch immer klassische JRPGs, in denen ihr mit Helden durch große Fantasy-Reiche zieht, Abenteuer erlebt und in rundenbasierten Gefechten das Böse bekämpft. Während ihr im ersten Spiel noch als einsamer Held unterwegs seid, spielt ihr im Nachfolger eine Gruppe aus vier Charakteren (einer mehr als im Original), bei denen es sich um Nachfahren des Protagonisten aus Teil 1 handelt. Diese bereisen die riesige Welt mit ihrem eigenen Schiff.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

0:58 GTA: The Trilogy - Definitive Edition - Trailer zeigt Spielszenen aus dem Remaster

Mit Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition bekommt ihr drei der ganz großen Klassiker unter den Open-World-Spielen, die zusammen weit über 100 Stunden Spielzeit bieten, in einer technisch aktualisierten Version. Alle drei liefern wilde Schießereien aus der Third-Person-Perspektive und lassen euch mit meist gestohlenen Wagen durch den Großstadtverkehr rasen, während ihr Karriere in der organisierten Kriminalität macht.

Alle drei Spiele sind in den USA angesiedelt, haben aber dennoch sehr unterschiedliche Schauplätze: GTA 3 orientiert sich an klassischen Mafia-Filmen und führt euch ins an New York angelehnte Liberty City. GTA Vice City ist von der Kult-Fernsehserie Miami Vice inspiriert und schickt euch in eine sonnige Stadt der 80er. GTA San Andreas basiert auf der Hip-Hop-Kultur der 90er und bietet einen ganzen Bundesstaat mit drei Großstädten, die an Los Angeles, San Francisco und Las Vegas erinnern.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

1:35 Dragon Ball: Sparking! Zero könnt ihr jetzt auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen

DRAGON BALL: Sparking! ZERO ist ein umfangreiches Fighting Game, das Fans der Vorlage auf keinen Fall verpassen sollten, allein schon, weil euch hier 180 spielbare Charaktere geboten werden und ihr im Episoden-Modus viele der spektakulärsten Kämpfe des Animes selbst nachspielen könnt. Diese werden nicht nur mit viel nostalgischem Charme inszeniert, ihr könnt stellenweise sogar eigene Entscheidungen treffen und dadurch die Geschichte verändern.

Zudem gibt es einen Editor, durch den ihr eigene Szenarien mit Zwischensequenzen und euren Lieblingskämpfern erstellen könnt. Durch das vielseitige Gameplay kann das Fighting Game aber auch für diejenigen interessant sein, die keine große Dragon Ball-Fans sind, teils wegen der vielen verschiedenen Attacken und Spezialfähigkeiten und teils wegen der enormen Freiheit in den 3D-Arenen, in denen ihr euch in alle Richtungen (sogar nach oben!) bewegen könnt.

3500 weitere günstige Spiele im Nintendo eShop Sale abstauben!

Die Festtagsangebote im Nintendo eShop haben natürlich noch sehr viel mehr zu bieten als die hier vorgestellten Highlights: In dem riesigen Sale könnt ihr noch rund 3500 weitere Spiele für Switch und Switch 2 aus allen möglichen Genres günstiger abstauben. Es lohnt sich also, auch selbst noch einmal die Angebote zu durchstöbern. Hier findet ihr die Übersicht: