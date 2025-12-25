PS5-Rollenspiel im Fallout-Stil: Dieses makabre Action-RPG aus 2025 gibt's kurz nach Release schon im Sonderangebot!

Erst Ende Oktober ist dieses große Action-Rollenspiel für PS5 erschienen, jetzt könnt ihr es bereits deutlich günstiger im Angebot abstauben.

Falls ihr Lust auf ein Action-Rollenspiel im Stil von Fallout habt, hat Amazon gerade das richtige Sonderangebot für euch. Dort bekommt ihr nämlich gerade ein 2025 erschienenes RPG mit First-Person-Perspektive, Shooter-Gameplay und makabrem Humor günstiger. Laut Vergleichsplattformen findet ihr derzeit nirgendwo einen besseren Preis. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot soll laut Shopseite noch bis zum 7. Januar gelten, könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot, darunter andere Hits aus 2025 wie Battlefield 6 oder Split Fiction. Die Übersicht über die PS5-Deals findet ihr hier:

Vier Open Worlds auf einmal: Das ist das neue Action-Rollenspiel für PS5

Die verschiedenen Planeten von The Outer Worlds 2 haben abwechslungsreiches Artdesign und fantasievolle Architektur zu bieten.

Wir sprechen hier von The Outer Worlds 2, dem neuesten Spiel der Rollenspiel-Experten von Obsidian, die unter anderem mit Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity bewiesen haben, was sie können. Wie die jüngeren Fallout-Spiele seit Fallout 3 ist auch dieses wieder eine Mischung aus First-Person-Shooter und Open-World-Rollenspiel, allerdings in einem dystopischen Science-Fiction-Setting. Dabei wird euch diesmal deutlich mehr Umfang und Bewegungsfreiheit geboten als im Vorgänger.

Ihr bekommt gleich vier große Open-World-Planeten geboten, die jede Menge optische Abwechslung und kreatives, fremdartiges Artdesign bieten. Zwischendurch gibt es jedoch weiterhin lineare, enger begrenzte Abschnitte, die etwa in kleinen Raumstationen spielen. Die Planeten aus Outer World 1 bekommt ihr übrigens nicht wieder zu sehen, stattdessen werdet ihr mit der Kolonie Arcadia in eine völlig neue Spielwelt geschickt.

13:27 Frecher, größer, besser - The Outer Worlds 2 im Testvideo

Wie im ersten Teil geht es auch dort wieder um skrupellose Konzerne, die sich nun jedoch zu einer einzelnen Fraktion zusammengeschlossen haben, welche mit einem religiösen Orden, dem kommunistischen Protektorat und einer Art Mafia konkurriert. Für wen ihr Aufträge erledigt und wen ihr bekämpft, bleibt weitgehend euch überlassen (nur beim Protektorat ist das nicht immer so leicht). Eure Entscheidungen beeinflussen dabei den weiteren Verlauf der Story.

Spielerisch habt ihr ebenfalls eine Menge Freiheit, wie ihr eure Missionen angeht, auch dank des komplexen Fortschrittssystems, das euch rohe Gewalt ebenso ermöglicht wie heimliches Vorgehen, Diplomatie oder technische Problemlösungen durch wissenschaftliches Fachwissen. Außerdem gibt es natürlich abermals eine Reihe von einzigartigen Begleitern, die euch durch die knapp 50 Stunden dauernde Kampagne folgen.